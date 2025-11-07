Showcase 2026: Blizzard Entertainment kündigt die Pässe für die BlizzCon an

Der Countdown beginnt! Blizzard Entertainment kündigt die Pässe für die BlizzCon 2026 an und gibt erste Details bekannt!

Die BlizzCon ist mehr als nur eine Veranstaltung – sie ist eine Art Heimkehr. Damit Besucher genug Zeit haben, ihre Teilnahme zu planen und individuell zu gestalten, gibt Blizzard schon vor dem Start des BlizzCon-Pass-Verkaufs erste Details bekannt.

Gestern hat Blizzard Entertainment angekündigt, dass die Pässe für die BlizzCon 2026 ab dem 7. November verkauft werden. Zum ersten Mal bietet Blizzard Frühbucher-Pässe an, die von Freitag, dem 7. November, bis Sonntag, dem 9. November (oder solange der Vorrat reicht) zu einem Sonderpreis von jeweils 249,99 US-Dollar erhältlich sind.

Der Verkauf der Pässe zum Standardpreis, der 289,99 US-Dollar beträgt, startet am Dienstag, dem 18. November (solange der Vorrat reicht).

„Die BlizzCon ist ein unvergleichliches Fest der Kreativität und Verbundenheit“, so Johanna Faries, Präsidentin von Blizzard Entertainment. „Wir arbeiten hart daran, sie zu einem herausragenden Event für unsere Community zu machen, und können es kaum erwarten, euch im September weitere Details mitzuteilen.“

Mit den BlizzCon-Pässen können die Besucher an beiden Tagen die BlizzCon besuchen, also am Samstag, dem 12. September, und Sonntag, dem 13. September 2026 –, und zwar alle Hallen und die Arena. Außerdem bekommen die Passinhaber Extras* im Spiel und exklusive BlizzCon-Andenken.

Blizzard hat auch bereits einen ersten Einblick in das Programm der Messe gegeben. Die Besucher können sich auf die Rückkehr klassischer BlizzCon-Highlights freuen, wie die Eröffnungszeremonie, spannende Gameplay-Erlebnisse, Podiumsvorträge der Entwickler, die Community Night, E-Sport-Turniere sowie die Rückkehr der Benefizgala der BlizzCon und des Dunkelmond-Jahrmarkts.

Die Dunkelmond-Jahrmarkt verzaubert erneut die BlizzCon. Alle Besucher erhalten während der Öffnungszeiten Zugang zur Messe.

Doch diejenigen, die länger bleiben möchten, können ein optionales Zusatzerlebnis zu ihrem BlizzCon-Pass erwerben: den „Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend“. Für insgesamt 89,99 US-Dollar bietet dieses Zusatzerlebnis den Besuchern am Samstagabend, dem 12. September, exklusiven Zugang zu einer dreistündigen Veranstaltung, die sowohl den Dunkelmond-Jahrmarkt als auch den BlizzCon Store umfasst.

Außerdem sind 20 Jahrmarkt-Marken und eine Sammlerurkunde enthalten.

Auch bei der BlizzCon 2026 findet wieder die Benefizgala der BlizzCon statt, eine exklusive Veranstaltung mit Entwickler, Künstler und Community-Vertretern von Blizzard.

Dieses Jahr freut sich Blizzard sehr, mit Make-A-Wish® zusammenzuarbeiten, die von der Benefizgala der BlizzCon profitieren wird. Schaut auf www.wish.org vorbei, um mehr über Make-A-Wish und ihre Mission zu erfahren, Kindern mit schweren Krankheiten Wünsche zu erfüllen, die ihr Leben verändern.

Neben dem Eintritt zu diesem exklusiven Event beinhaltet das Zusatzerlebnis „Benefizgala der BlizzCon“ auch reservierte Sitzplätze bei der Eröffnungszeremonie, eine signierte Blizzard-Illustration und eine Sammlerurkunde. Der Gesamtpreis für die Benefizgala der BlizzCon beträgt 499,99 US-Dollar (solange der Vorrat reicht). Blizzard spendet 100 % des Kaufpreises der Eintrittskarten zur Benefizgala der BlizzCon an Make-A-Wish, abzüglich etwaiger Rückbuchungen oder Rückerstattungen.

Für alle, die nicht persönlich dabei sein können, werden die BlizzCon-Eröffnungszeremonie und andere Programmpunkte des Wochenendes kostenlos live gestreamt.

Details dazu, wie unser virtuelles Publikum die BlizzCon-Extras im Spiel bekommen kann, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Mehr Infos zu den BlizzCon-Pässen und allem, was die BlizzCon 2026 zu bieten hat, findet ihr im offiziellen Blizzard-Blog.