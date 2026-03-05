Showcase 2026: Capcom Spotlight startet um 23:00 Uhr

Capcom startet um 23:00 Uhr ein neues digitales Spotlight, das euch mit aktuellen Neuigkeiten zu kommenden Spielen versorgen wird. Die Präsentation dauert rund 35 Minuten.
Im Mittelpunkt stehen frische Informationen zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und Pragmata. Darüber hinaus sollen weitere Titel vorgestellt werden, die derzeit bei Capcom in Entwicklung sind.
Die Präsentation fasst zentrale Updates zusammen und bietet einen klaren Blick auf die Inhalte, die das Unternehmen in den kommenden Monaten begleiten werden.
Da bin ich auf die Zusammenfassung gespannt 😁
RE9 DLC? 🤔
Ich bin auf die weiteren Projekten gespannt, hoffentlich sind es mehr Remakes und der RE9 Dlc.
Kann man sich mal anschauen.
Vlt was Neues zu einem der geplanten nächsten Remakes.
oder ein ungeplantes Remake ankündigen *hust* Dino Crisis 😉😃
Wäre auch was, ja.
Ja klar Zünd doch noch mehr den Hype Train an. *Träum*
Jetzt hab ich Lust auf Dino Crisis
Gibt es auf GoG. 😉
Will lieber n Remake. Glaub das ist auch schlecht gealtert von der Steuerung
Was für eine Zeitverschwendung.