Showcase 2026: Capcom Spotlight startet um 23:00 Uhr

Mit neuen Informationen zu kommenden Spielen informiert Capcom ab 23:00 Uhr im neusten Spotlight.

Capcom startet um 23:00 Uhr ein neues digitales Spotlight, das euch mit aktuellen Neuigkeiten zu kommenden Spielen versorgen wird. Die Präsentation dauert rund 35 Minuten.

Im Mittelpunkt stehen frische Informationen zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und Pragmata. Darüber hinaus sollen weitere Titel vorgestellt werden, die derzeit bei Capcom in Entwicklung sind.

Die Präsentation fasst zentrale Updates zusammen und bietet einen klaren Blick auf die Inhalte, die das Unternehmen in den kommenden Monaten begleiten werden.