Showcase 2026: Clemmy’s Best Indie Games Summer startet heute mit über 100 Indie-Spielen

Mehr als 100 Indie-Spiele stehen heute beim Summer Showcase 2026 im Rampenlicht!

Indie-Fans können sich heute auf eine große Ladung neuer Ankündigungen freuen. Das Clemmy’s Best Indie Games Summer Showcase 2026 geht am 2. Juni live und verspricht über 100 handverlesene Indie-Spiele, neue Trailer, Weltpremieren sowie zahlreiche Release-Termin-Enthüllungen.

Die Präsentation startet um 17:00 Uhr deutscher Zeit und bildet gleichzeitig den Auftakt einer einwöchigen Steam-Aktion mit zahlreichen teilnehmenden Titeln.

Vertreten sind unter anderem Publisher wie Nacon, Fireshine Games, CRITICAL REFLEX, Curve Games, Firesquid, Midwest Games, Alawar und Acclaim.

Auch bei den Spielen wartet das Showcase mit einer breiten Auswahl auf. Bestätigt wurden bereits Neuigkeiten zu Void Crew, Deadstick – Bush Flight Simulator, The Scroll Of Taiwu, Shark Dentist, Storebound, The Witch’s Bakery, Over the Hill, Haunted Paws, Aloft, Railborn, Lost Castle 2, Starfinder: Afterlight, Hell Maiden und Prelude Dark Pain.

Darüber hinaus dürfen Zuschauer neue Spielankündigungen, frische Gameplay-Szenen, DLC-Vorstellungen, Release-Window-Enthüllungen sowie konkrete Veröffentlichungstermine erwarten.

Mehrere Titel von Pirate PR werden ebenfalls Teil der Show sein. Dazu gehören unter anderem Dino-Ducks Mayhem, Time to Wake Up, Biofactory, Edenfall: Legacy of the First Warden, Runesmith, STIP, Mazey Village, Duck Side of the Moon und Swan Song.

Termin des Showcases

Event: Clemmy’s Best Indie Games Summer Showcase 2026

Datum: 2. Juni 2026

Uhrzeit: 17:00 Uhr (MESZ)

Inhalte: Über 100 Indie-Spiele, Weltpremieren, Gameplay, DLCs und Release-Termine

Mit der Show startet die heiße Phase der Summer-Game-Fest-Woche, in der zahlreiche Publisher und Entwickler ihre kommenden Spiele präsentieren werden.