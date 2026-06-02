Showcase 2026: Clemmy’s Best Indie Games Summer startet heute mit über 100 Indie-Spielen

Indie-Fans können sich heute auf eine große Ladung neuer Ankündigungen freuen. Das Clemmy’s Best Indie Games Summer Showcase 2026 geht am 2. Juni live und verspricht über 100 handverlesene Indie-Spiele, neue Trailer, Weltpremieren sowie zahlreiche Release-Termin-Enthüllungen.
Die Präsentation startet um 17:00 Uhr deutscher Zeit und bildet gleichzeitig den Auftakt einer einwöchigen Steam-Aktion mit zahlreichen teilnehmenden Titeln.
Vertreten sind unter anderem Publisher wie Nacon, Fireshine Games, CRITICAL REFLEX, Curve Games, Firesquid, Midwest Games, Alawar und Acclaim.
Auch bei den Spielen wartet das Showcase mit einer breiten Auswahl auf. Bestätigt wurden bereits Neuigkeiten zu Void Crew, Deadstick – Bush Flight Simulator, The Scroll Of Taiwu, Shark Dentist, Storebound, The Witch’s Bakery, Over the Hill, Haunted Paws, Aloft, Railborn, Lost Castle 2, Starfinder: Afterlight, Hell Maiden und Prelude Dark Pain.
Darüber hinaus dürfen Zuschauer neue Spielankündigungen, frische Gameplay-Szenen, DLC-Vorstellungen, Release-Window-Enthüllungen sowie konkrete Veröffentlichungstermine erwarten.
Mehrere Titel von Pirate PR werden ebenfalls Teil der Show sein. Dazu gehören unter anderem Dino-Ducks Mayhem, Time to Wake Up, Biofactory, Edenfall: Legacy of the First Warden, Runesmith, STIP, Mazey Village, Duck Side of the Moon und Swan Song.
Termin des Showcases
- Event: Clemmy’s Best Indie Games Summer Showcase 2026
- Datum: 2. Juni 2026
- Uhrzeit: 17:00 Uhr (MESZ)
- Inhalte: Über 100 Indie-Spiele, Weltpremieren, Gameplay, DLCs und Release-Termine
Mit der Show startet die heiße Phase der Summer-Game-Fest-Woche, in der zahlreiche Publisher und Entwickler ihre kommenden Spiele präsentieren werden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schade, kann ik nicht anschauen bin auf maloche 😹✌🏻
Später schaue ich mir das an. Einen schönen Indi Arcade Racer würde ich mir wünschen.
Puh das ist mir zuviel, aber später werden sich ja die Highlights in news durchsetzen.
Werde auch passen, keine Zeit.
Allen viel Spaß beim schauen. 🙂
Hoffe auf eine Zusammenfassung dann hier
Wer ist denn Clemmy? 😅 Ich warte auf die Highlights hier in den News, das reicht mir.