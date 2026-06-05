Showcase 2026: Day of the Devs Livestream mit Indie-Spielen startet um 01:00 Uhr

Day of the Devs zeigt erneut eine Auswahl kommender Indie-Spiele im Rahmen eines neuen Livestreams. Die non-profit Initiative präsentiert dabei frische Einblicke in verschiedene unabhängige Projekte aus der Games-Industrie. Der Livestream startet um 01:00 Uhr und kann über YouTube verfolgt werden. Im Fokus stehen neue Indie-Titel sowie Updates zu bereits
Day of the Devs zeigt erneut eine Auswahl kommender Indie-Spiele im Rahmen eines neuen Livestreams. Die non-profit Initiative präsentiert dabei frische Einblicke in verschiedene unabhängige Projekte aus der Games-Industrie.
Der Livestream startet um 01:00 Uhr und kann über YouTube verfolgt werden. Im Fokus stehen neue Indie-Titel sowie Updates zu bereits bekannten Projekten.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Okay, mein Fazit: Stunde 1, starker Anfang. Stunde 2, schwaches Ende.
Wünsche allen viel Spaß beim diesem Showcase. Werde gleich ins Bett gehen. 😀