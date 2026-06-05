Showcase 2026: Day of the Devs Livestream mit Indie-Spielen startet um 01:00 Uhr

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Day of the Devs zeigt erneut eine Auswahl kommender Indie-Spiele im Rahmen eines neuen Livestreams. Die non-profit Initiative präsentiert dabei frische Einblicke in verschiedene unabhängige Projekte aus der Games-Industrie. Der Livestream startet um 01:00 Uhr und kann über YouTube verfolgt werden. Im Fokus stehen neue Indie-Titel sowie Updates zu bereits

Day of the Devs zeigt erneut eine Auswahl kommender Indie-Spiele im Rahmen eines neuen Livestreams. Die non-profit Initiative präsentiert dabei frische Einblicke in verschiedene unabhängige Projekte aus der Games-Industrie.

Der Livestream startet um 01:00 Uhr und kann über YouTube verfolgt werden. Im Fokus stehen neue Indie-Titel sowie Updates zu bereits bekannten Projekten.

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2 Kommentare Added

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  1. Terendir 176165 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 06.06.2026 - 01:04 Uhr

    Okay, mein Fazit: Stunde 1, starker Anfang. Stunde 2, schwaches Ende.

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  2. Vayne1986 57555 XP Nachwuchsadmin 8+ | 06.06.2026 - 01:11 Uhr

    Wünsche allen viel Spaß beim diesem Showcase. Werde gleich ins Bett gehen. 😀

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