Showcase 2026: Devolver Direct wird verschoben

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Devolver Digital kündigt späteres Showcase an – Spiele sollen „mehr Zeit zum Reifen“ bekommen.

Devolver Digital hat offiziell bestätigt, dass das diesjährige Devolver Direct nicht wie gewohnt im Sommer stattfinden wird, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.

Als Grund nennt das Unternehmen, dass einige der neuen Projekte noch „mehr Zeit zum Reifen“ benötigen, bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden.

In einer typischen, ironischen Aussage des Publishers heißt es dazu:

„Dieses Jahr findet unser Devolver Direct später im Jahr statt – wir lassen ein paar neue Spiele noch etwas länger kochen.“

Gleichzeitig spielt Devolver Digital augenzwinkernd auf die aktuelle Flut an Gaming-Events und Präsentationen an:

„Bitte genießt die 2.000 anderen Game-Showcases in diesem Monat.“

Der Kommentar unterstreicht erneut den selbstironischen Stil des Publishers, der für seine unkonventionellen und humorvollen Präsentationen bekannt ist.

Ein konkreter Termin für das neue Devolver Direct wurde bislang nicht genannt. Fans müssen sich also noch gedulden, bis weitere Details zu den kommenden Spielen des Studios enthüllt werden.

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9 Kommentare Added

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  5. DanSanAliaMi 108235 XP Master User | 05.06.2026 - 16:25 Uhr

    Schade. Devolver spiele sind meist ein zwei gute dabei. Hab ständig eins von denen gespielt. Aber auch gar kein neues Datum, seltsam

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  7. kleineAmeise 170900 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 05.06.2026 - 16:46 Uhr

    Das war echt viel zu viel. Der Kommentar passt perfekt. Ich wollte mir einige noch ansehen aber keine Chance.

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