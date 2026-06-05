Showcase 2026: Devolver Direct wird verschoben

Devolver Digital kündigt späteres Showcase an – Spiele sollen „mehr Zeit zum Reifen“ bekommen.

Devolver Digital hat offiziell bestätigt, dass das diesjährige Devolver Direct nicht wie gewohnt im Sommer stattfinden wird, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.

Als Grund nennt das Unternehmen, dass einige der neuen Projekte noch „mehr Zeit zum Reifen“ benötigen, bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden.

In einer typischen, ironischen Aussage des Publishers heißt es dazu:

„Dieses Jahr findet unser Devolver Direct später im Jahr statt – wir lassen ein paar neue Spiele noch etwas länger kochen.“

Gleichzeitig spielt Devolver Digital augenzwinkernd auf die aktuelle Flut an Gaming-Events und Präsentationen an:

„Bitte genießt die 2.000 anderen Game-Showcases in diesem Monat.“

Der Kommentar unterstreicht erneut den selbstironischen Stil des Publishers, der für seine unkonventionellen und humorvollen Präsentationen bekannt ist.

Ein konkreter Termin für das neue Devolver Direct wurde bislang nicht genannt. Fans müssen sich also noch gedulden, bis weitere Details zu den kommenden Spielen des Studios enthüllt werden.