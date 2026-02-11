Showcase 2026: Diablo 30th Anniversary Spotlight startet um 23:00 Uhr

Blizzard Entertainment lädt um 23:00 Uhr zum Diablo 30th Anniversary Spotlight ein. Die Show bringt führende Entwickler aus allen Bereichen des Franchise zusammen.
Im Mittelpunkt stehen Ausblicke auf die kommenden Inhalte und Pläne für Diablo II: Resurrected, Diablo IV und Diablo Immortal.
Ist mir doch etwas zu spät, werde mir dann morgen hier die Zusammenfassung durchlesen.
Da bin ich mal gespannt
Yeaih, da bin ich dabei. Muss sagen hatte immer Angst Diablo 4 anzufangen. Aber das Spiel hat mich so gepackt inzwischen. Ich liebe es genauso wie den 2. Teil . Vielleicht sollte ich dem dritten auch nochmal ne Chance geben
Die Verbesserungen für D2R klingen super. Freu mich drauf.
Schädou drobb 🙂
Muss Battle.Net wieder installieren ^^
Alte Mods gehen natürlich nicht mehr.
Blizzard, was soll das? 😡