Showcase 2026: Diablo 30th Anniversary Spotlight startet um 23:00 Uhr

Schaltet um 23:00 Uhr den Diablo 30th Anniversary Spotlight Stream an und erfahrt Neuigkeiten zur Diablo-Franchise.

Blizzard Entertainment lädt um 23:00 Uhr zum Diablo 30th Anniversary Spotlight ein. Die Show bringt führende Entwickler aus allen Bereichen des Franchise zusammen.

Im Mittelpunkt stehen Ausblicke auf die kommenden Inhalte und Pläne für Diablo II: Resurrected, Diablo IV und Diablo Immortal.