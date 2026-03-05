Showcase 2026: Diablo IV Livestream startet um 20:00 Uhr

Entwicklerupdate enthüllt heute ab 20:00 Uhr im Livestream Hexenmeister und Saisonfeatures für Diablo IV.

Der Hexenmeister, ein Dämonologe mit dem Blut der Vizjerei, steht im Mittelpunkt des heutigen Livestreams zu Diablo IV. Die Vorstellung beleuchtet ab 20:00 Uhr seine Ursprünge, seine okkulten Talente und die Ausrichtung seiner Fähigkeiten, die Diablo IV um eine weitere düstere Spielweise erweitern.

Im Anschluss folgen Informationen zur nächsten Saison, die Mechaniken wie Bluträuschen und blutbefleckte Gegenstände einführt. Die Entwickler erläutern, welche saisonalen Neuerungen Diablo IV prägen und wie sie das bestehende System erweitern. Ein Q&A-Segment schließt den Stream ab.

Schaut euch den Livestream auf YouTube an, oder alternativ auf Twitch, wo es fürs Zuschauen Drops für das RPG gibt.