Showcase 2026: Diablo IV Livestream startet um 20:00 Uhr

3 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht

Entwicklerupdate enthüllt heute ab 20:00 Uhr im Livestream Hexenmeister und Saisonfeatures für Diablo IV.

Der Hexenmeister, ein Dämonologe mit dem Blut der Vizjerei, steht im Mittelpunkt des heutigen Livestreams zu Diablo IV. Die Vorstellung beleuchtet ab 20:00 Uhr seine Ursprünge, seine okkulten Talente und die Ausrichtung seiner Fähigkeiten, die Diablo IV um eine weitere düstere Spielweise erweitern.

Im Anschluss folgen Informationen zur nächsten Saison, die Mechaniken wie Bluträuschen und blutbefleckte Gegenstände einführt. Die Entwickler erläutern, welche saisonalen Neuerungen Diablo IV prägen und wie sie das bestehende System erweitern. Ein Q&A-Segment schließt den Stream ab.

Schaut euch den Livestream auf YouTube an, oder alternativ auf Twitch, wo es fürs Zuschauen Drops für das RPG gibt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2026

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. DanSanAliaMi 88345 XP Untouchable Star 4 | 05.03.2026 - 22:54 Uhr

    Hab mir gerade die Highlights angeschaut. Freu mich darauf.hätte nie gedacht das mich Diablo 4 mal so abholen würde. Hoffe schaffe irgednwann noch das max Paragon Level

    11. März startet die season ja schon
    Add on kommt auch bald am 28. April

    0

Hinterlasse eine Antwort