Showcase 2026: Diablo IV Livestream startet um 20:00 Uhr

Der Hexenmeister, ein Dämonologe mit dem Blut der Vizjerei, steht im Mittelpunkt des heutigen Livestreams zu Diablo IV. Die Vorstellung beleuchtet ab 20:00 Uhr seine Ursprünge, seine okkulten Talente und die Ausrichtung seiner Fähigkeiten, die Diablo IV um eine weitere düstere Spielweise erweitern.
Im Anschluss folgen Informationen zur nächsten Saison, die Mechaniken wie Bluträuschen und blutbefleckte Gegenstände einführt. Die Entwickler erläutern, welche saisonalen Neuerungen Diablo IV prägen und wie sie das bestehende System erweitern. Ein Q&A-Segment schließt den Stream ab.
Schaut euch den Livestream auf YouTube an, oder alternativ auf Twitch, wo es fürs Zuschauen Drops für das RPG gibt.
3 Kommentare
Viel Spaß beim Lifestream 👍🏻
Der Hexenmeister macht einen guten Eindruck.
Hab mir gerade die Highlights angeschaut. Freu mich darauf.hätte nie gedacht das mich Diablo 4 mal so abholen würde. Hoffe schaffe irgednwann noch das max Paragon Level
11. März startet die season ja schon
Add on kommt auch bald am 28. April