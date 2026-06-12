Showcase 2026: Die erfolgreichsten Spiele vom Summer Game Fest

Gaming-Marktanalyse-Plattform LevelUp hat die erfolgreichsten Spiele des diesjährigen Summer game Fests ermittelt.

Das diesjährige Summer Game Fest wurde den Erwartungen gerecht und bescherte Gaming-Fans haufenweise neue Trailer, Ankündigungen und Weltpremieren.

Welche Spiele dabei am erfolgreichsten abschnitten, wurde jetzt von der Gaming-Marktanalyse-Plattform LevelUp untersucht.

Auf Basis von von VOD-Aufrufen, Streaming, Presseberichterstattung, Creator-Aktivitäten und der Stimmung in der Community kommt man zu folgender Rangliste:

God of War: Laufey The Legend of Zelda: Ocarina of Time Resident Evil Veronica Wolverine Gears of War: E-Day Kingdom Hearts IV Persona 6 FF7: Revelation Spyro: A Realm Beyond Until Dawn 2