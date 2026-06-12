Showcase 2026: Die erfolgreichsten Spiele vom Summer Game Fest

Das diesjährige Summer Game Fest wurde den Erwartungen gerecht und bescherte Gaming-Fans haufenweise neue Trailer, Ankündigungen und Weltpremieren.
Welche Spiele dabei am erfolgreichsten abschnitten, wurde jetzt von der Gaming-Marktanalyse-Plattform LevelUp untersucht.
Auf Basis von von VOD-Aufrufen, Streaming, Presseberichterstattung, Creator-Aktivitäten und der Stimmung in der Community kommt man zu folgender Rangliste:
- God of War: Laufey
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Resident Evil Veronica
- Wolverine
- Gears of War: E-Day
- Kingdom Hearts IV
- Persona 6
- FF7: Revelation
- Spyro: A Realm Beyond
- Until Dawn 2
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52 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sind viele gute Spiele auf der Liste
Wolverine, KH4,P6 und FF7 werde ich definitiv spielen
Zelda OoT nur wenn sie es nicht zu BotW 2.5 ummodeln
Als letztes bliebe noch GoW
Hab noch nie ein God of War gespielt aber das da
mehrere Götter aus verschiedenen Religionen zusammenkommen
macht es ziemlich interessant für mich