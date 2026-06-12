Showcase 2026: Die erfolgreichsten Spiele vom Summer Game Fest

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Image: Summer Game Fest

Gaming-Marktanalyse-Plattform LevelUp hat die erfolgreichsten Spiele des diesjährigen Summer game Fests ermittelt.

Das diesjährige Summer Game Fest wurde den Erwartungen gerecht und bescherte Gaming-Fans haufenweise neue Trailer, Ankündigungen und Weltpremieren.

Welche Spiele dabei am erfolgreichsten abschnitten, wurde jetzt von der Gaming-Marktanalyse-Plattform LevelUp untersucht.

Auf Basis von von VOD-Aufrufen, Streaming, Presseberichterstattung, Creator-Aktivitäten und der Stimmung in der Community kommt man zu folgender Rangliste:

  1. God of War: Laufey
  2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  3. Resident Evil Veronica
  4. Wolverine
  5. Gears of War: E-Day
  6. Kingdom Hearts IV
  7. Persona 6
  8. FF7: Revelation
  9. Spyro: A Realm Beyond
  10. Until Dawn 2

Quelle
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52 Kommentare Added

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  1. Fire12 17930 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.06.2026 - 14:48 Uhr

    Sind viele gute Spiele auf der Liste
    Wolverine, KH4,P6 und FF7 werde ich definitiv spielen
    Zelda OoT nur wenn sie es nicht zu BotW 2.5 ummodeln
    Als letztes bliebe noch GoW
    Hab noch nie ein God of War gespielt aber das da
    mehrere Götter aus verschiedenen Religionen zusammenkommen
    macht es ziemlich interessant für mich

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