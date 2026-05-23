Showcase 2026: Die Spannung vor dem großen Xbox Games Showcase steigt

32 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht

Xbox Games Showcase 2026: Die Spannung vor dem großen Xbox-Event steigt spürbar.

Nur noch 15 Tage trennen die Gaming-Community vom nächsten großen Xbox-Event. Am 7. Juni um 19:00 Uhr (MESZ) findet der Xbox Games Showcase 2026 statt und die Erwartungen steigen spürbar.

Im Rahmen der Show will Xbox erneut einen umfassenden Blick auf kommende Spiele geben. Geplant sind Weltpremieren, neue Ankündigungen sowie frische Einblicke in bereits bekannte Projekte aus dem eigenen Portfolio und von Partnerstudios.

Besonders im Fokus steht in diesem Jahr auch die anschließende Gears of War: E-Day Direct-Präsentation, die zusätzliche Details zum nächsten großen Teil der Reihe liefern soll.

Wie üblich wird der Showcase als eines der wichtigsten Events im Xbox-Kalender gehandelt und gilt als zentrale Bühne für Neuigkeiten rund um Xbox Series X|S, PC und den Game Pass.

Mit jedem Tag wächst die Spannung, welche Überraschungen Microsoft in diesem Jahr bereithält und welche neuen Titel erstmals von Xbox CEO Asha Sharma vorgestellt werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2026

32 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Creasy 37560 XP Bobby Car Rennfahrer | 23.05.2026 - 10:00 Uhr

    bis jetzt haben mich die Shows immer begeister. Mein einziger Wunsch wäre, dass nicht unter jeder Marke eine Veröffentlichung auf PS steht. Ansonsten freue ich mich auf eine gute Show

    2
    • Master-Race 8200 XP Beginner Level 4 | 23.05.2026 - 11:26 Uhr
      Antwort auf Creasy

      Warum ist dir so wichtig das Spiel xy nicht auf der PS erscheint? Während scheinbar PC und Switch vollkommen ok ist…

      0
    • Kenty 257370 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.05.2026 - 12:00 Uhr
      Antwort auf Creasy

      Mit dem Wunsch nach Exclusives bist du ja nicht alleine. Siehe XBox Player Voice. Da ist der Wunsch nach Exclusives immer noch auf Platz 1 der Liste.

      Und nebenbei: Das bockige Verhalten von Sony deren Exclusives auch nicht auf der XBox zu veröffentlichen macht den Wunsch für mich auch mehr als gerechtfertigt.

      0
  2. GERxJOHNNY 87450 XP Untouchable Star 3 | 23.05.2026 - 10:11 Uhr

    Ich gehe nicht mit zu hohen Erwartungen an die Sache heran. Wäre schön etwas zum neuen Gears of War zu sehen und den Rest lasse ich auf mich zukommen

    0
  4. d4wGkw0n 52760 XP Nachwuchsadmin 6+ | 23.05.2026 - 10:19 Uhr

    Oh, das sind ja nur noch zwei Wochen.
    Freue mich und hoffentlich gibt es ein paar Neuigkeiten zu den kommenden Spielen.

    0
  6. AnCaptain4u 268515 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.05.2026 - 10:30 Uhr

    Werden spannende und ereignisreiche Tage. Auf den Xbox Showcase freue ich mich natürlich am meisten,

    0
  7. the-last-of-me-x 85935 XP Untouchable Star 3 | 23.05.2026 - 10:45 Uhr

    Mit die wichtigste Show für XBOX! Ich erwarte Großes und insbesondere viele neue Informationen und Fakten zu Project Helix. Bislang war ich seit Beginn dabei, doch werde ich mir den Verlauf ganz genau anschauen und hoffe, dass meine Wünsche erfüllt werden: Exklusivität, Game Pass „Reduzierung“ (keine Day One Games), Besserer Store und klare sowie leichte Möglichkeit zur Rückgabe von Games, Super gute Spiele, die den Kauf einer Konsole auch rechtfertigen, PC Stores….

    0
    • Eisbaer2405 57795 XP Nachwuchsadmin 8+ | 23.05.2026 - 11:02 Uhr
      Antwort auf the-last-of-me-x

      Nichts davon wird kommen. Dieses mal sind dabei Logo Änderung und ein weiterer Tap im Store. Das neue/alte Xbox Logo wird nochmal so richtig gehypt, Xbox ist zurück „True Form“. Das neue Trophy Logo Design wird vorgestellt und ganz wichtig man kann es jetzt (nicht schon immer) auf pink umstellen. Zum Projekt Helix wird gesagt das es sehr gut läuft und strategisch in das neue Xbox Konzept (Logo) passt, Xbox Anywhere wird nochmal hervorgehoben, Exklusivität gibts nicht stattdessen wird wie gesagt hier nochmal Xbox Anywhere vorgestellt, und das neue Design des X Cloud Controller zum Zocken Anywhere hervorgehoben. Spiele: Gut da kommen dann so Perlen wie Fable 4 (FSK18 mit extremen Pupertären Soxwitzen, inklusivität), Gears of War XY wird angeteasert, andere Firmen stellen auch ein paar Renner vor wie Bungies Marathon, das Beste Spiel überhaupt, vielleicht noch so ein Mega Titel wie Mindseye 2, oder ein neues Battle Royal.
      Ausserdem liegt der Fokus ja diesmal auf Green Day, das wird dann nochmal benutzt um den Energiesparmodus der aktuellen Xbox und definitiv der nächsten Xbox als Smartes KI Feature hervorgehoben. Vielleicht wird ja auch noch ein Umweltsäuberungsspiel präsentiert bei dem man Müll vom Strand aufsaugen kann und die Firma spendet dann 0,001€ pro Tonne aufgesaugtem Spielemüll an Umweltorganistation XY damit die mal ordentlich was auf den Tisch bekommen oder es als Sondersteuern durch die Bücher laufen lassen können.

      0
      • the-last-of-me-x 85935 XP Untouchable Star 3 | 23.05.2026 - 11:35 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Lass mir meine Wünsche und Träume – ich bin mit Leib und Seele Zocker 🙂

        Zudem hörst du dich echt „genervt“ an und scheinst keinen Glauben mehr in die XBOX zu stecken… Mh, wirklich schade.

        0
        • Eisbaer2405 57795 XP Nachwuchsadmin 8+ | 23.05.2026 - 11:55 Uhr
          Antwort auf the-last-of-me-x

          Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen genervt von dem ganzen Corporate Talk der letzten Zeit und null Fortschritt, es erinnert mich alles eher daran, auf Linkedin muss es gut aussehen, in echt jedoch nichts dahinter. Director of Sanitation & Hygiene, ist nun mal oft Klo-man. Ich bleibe natürlich bei Xbox mit gehangen mit gefangen.

          0
  8. Kenty 257370 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.05.2026 - 12:02 Uhr

    Freue mich auch auf diese Show. Gerade ja auch, weil die Asha Sharma da jetzt frischen Wind in die XBox Sparte bringt. Bin gespannt!

    0

Hinterlasse eine Antwort