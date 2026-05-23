Showcase 2026: Die Spannung vor dem großen Xbox Games Showcase steigt

Nur noch 15 Tage trennen die Gaming-Community vom nächsten großen Xbox-Event. Am 7. Juni um 19:00 Uhr (MESZ) findet der Xbox Games Showcase 2026 statt und die Erwartungen steigen spürbar.

Im Rahmen der Show will Xbox erneut einen umfassenden Blick auf kommende Spiele geben. Geplant sind Weltpremieren, neue Ankündigungen sowie frische Einblicke in bereits bekannte Projekte aus dem eigenen Portfolio und von Partnerstudios.

Besonders im Fokus steht in diesem Jahr auch die anschließende Gears of War: E-Day Direct-Präsentation, die zusätzliche Details zum nächsten großen Teil der Reihe liefern soll.

Wie üblich wird der Showcase als eines der wichtigsten Events im Xbox-Kalender gehandelt und gilt als zentrale Bühne für Neuigkeiten rund um Xbox Series X|S, PC und den Game Pass.

Mit jedem Tag wächst die Spannung, welche Überraschungen Microsoft in diesem Jahr bereithält und welche neuen Titel erstmals von Xbox CEO Asha Sharma vorgestellt werden.

Countdown to XBOX Games Showcase pic.twitter.com/i8RgCyOVgM — ASHA (@asha_shar) May 22, 2026