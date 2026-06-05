Showcase 2026: Diese Spiele könnten laut Gerüchten gezeigt werden

Das Summer Game Fest steht bevor und die Gerüchteküche über mögliche Premieren läuft auf Hochtouren.

Nur wenige Stunden vor dem Start des Summer Game Fest steigt die Spannung in der Gaming-Community deutlich an. Geoff Keighley wird das Event um 23:00 Uhr deutscher Zeit erneut moderieren und dabei zahlreiche neue Trailer und Weltpremieren präsentieren.

Welche Spiele tatsächlich gezeigt werden, ist offiziell noch nicht bestätigt. Dennoch sorgt eine lange Liste an Gerüchten bereits im Vorfeld für große Diskussionen.

Unter den spekulierten Titeln befinden sich einige der derzeit meistdiskutierten Projekte der Branche. Dazu zählen unter anderem Injustice 3, Final Fantasy VII Remake Part 3, Star Wars Jedi 3, Marvel 1943: Rise of Hydra, sowie ein noch unangekündigtes FromSoftware-Piratenprojekt.

Auch weitere bekannte Marken werden genannt. So kursieren Hinweise auf mögliche Neuigkeiten zu Resident Evil: Code Veronica Remake, Kingdom Hearts IV, Persona 6, Metro 2039 und einem möglichen Alien: Isolation 2.

Darüber hinaus werden auch neue Projekte und Fortsetzungen wie Hogwarts Legacy 2, Judas, Intergalactic: The Heretic Prophet oder ein neuer Uncharted-Titel in der Gerüchteküche gehandelt.

Einige weniger konkrete Einträge wie Kena: Scars of Kosmora, Blood Message, Star Wars: Zero Company oder Fairgames Break In sorgen zusätzlich für Spekulationen über mögliche Überraschungsankündigungen während der Show.

Wie üblich gilt jedoch: Keiner der genannten Titel ist offiziell bestätigt, und es ist offen, welche der Gerüchte tatsächlich Realität werden.

Wohl keine Hoffnungen machen sollten sich Fans auf Grand Theft Auto VI oder Half-Life 3.

Fest steht lediglich, dass das Summer Game Fest auch in diesem Jahr wieder zahlreiche neue Einblicke in kommende Spiele liefern dürfte – während gleichzeitig einige der größten Wunschkandidaten der Community vermutlich weiterhin auf ihre Ankündigung warten.

Was sind eure Tipps, Vermutungen oder einfach nur Wünsche für den heutigen Abend?