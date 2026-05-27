Showcase 2026: Dragon Quest Präsentation zum 40. Jubiläum startet um 15:00 Uhr

Zum 40. Jubiläum von Dragon Quest hat Square Enix eine neue Präsentation angekündigt, die heute um 15:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird.
Im Rahmen der Feierlichkeiten will das Dragon-Quest-Team ein neues Update zur traditionsreichen Rollenspielreihe liefern. Konkrete Inhalte der Präsentation wurden bislang noch nicht genannt.
Die Dragon-Quest-Serie zählt zu den bedeutendsten JRPG-Marken der Videospielgeschichte und feiert heute ihr 40-jähriges Bestehen. Seit dem Debüt im Jahr 1986 hat sich die Reihe weltweit millionenfach verkauft und zahlreiche Ableger sowie Hauptspiele hervorgebracht.
Ob neue Spiele, Remakes oder weitere Projekte angekündigt werden, bleibt aktuell offen. Weitere Informationen dürften mit Beginn der Jubiläums-Show folgen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin bereit und werde es mir gleich anschauen. Bin schon sehr sehr gespannt. ❤️ Danke für die Erinnerung. 💚
Kann los gehen 🙂
Erwarte viel vom neuen Dragon Quest.
Hoffentlich kommt das düstere gut rüber.
Das sehe ich mir gleich an, bin gespannt was da kommt.
ok, also düster war da jetzt nix 😀
Sieht aber trotzdem gut aus.
Ich hatte mehr erwartet, schade.
Also der MC sieht jetzt nicht gerade nach DQ aus 🫤
Dragon Quest XII mit neuem Namen. Bin gespannt und gefällt mir. Auch auf Dragon Quest Monsters. Was auch für Xbox erscheint. 🙂 Livestream war nur ziemlich kurz.
War echt richtig kurz, dachte es würde mehr gezeigt werden 🤔.
Hoffentlich gibt’s als Bonus noch nen guten Sale zu den bereits releasten Spielen. ^^