Showcase 2026: Dragon Quest Präsentation zum 40. Jubiläum startet um 15:00 Uhr

Square Enix startet zum 40. Geburtstag von Dragon Quest eine neue Jubiläumspräsentation.

Zum 40. Jubiläum von Dragon Quest hat Square Enix eine neue Präsentation angekündigt, die heute um 15:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird.

Im Rahmen der Feierlichkeiten will das Dragon-Quest-Team ein neues Update zur traditionsreichen Rollenspielreihe liefern. Konkrete Inhalte der Präsentation wurden bislang noch nicht genannt.

Die Dragon-Quest-Serie zählt zu den bedeutendsten JRPG-Marken der Videospielgeschichte und feiert heute ihr 40-jähriges Bestehen. Seit dem Debüt im Jahr 1986 hat sich die Reihe weltweit millionenfach verkauft und zahlreiche Ableger sowie Hauptspiele hervorgebracht.

Ob neue Spiele, Remakes oder weitere Projekte angekündigt werden, bleibt aktuell offen. Weitere Informationen dürften mit Beginn der Jubiläums-Show folgen.