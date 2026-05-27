Showcase 2026: Dragon Quest Präsentation zum 40. Jubiläum startet um 15:00 Uhr

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Square Enix startet zum 40. Geburtstag von Dragon Quest eine neue Jubiläumspräsentation.

Zum 40. Jubiläum von Dragon Quest hat Square Enix eine neue Präsentation angekündigt, die heute um 15:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird.

Im Rahmen der Feierlichkeiten will das Dragon-Quest-Team ein neues Update zur traditionsreichen Rollenspielreihe liefern. Konkrete Inhalte der Präsentation wurden bislang noch nicht genannt.

Die Dragon-Quest-Serie zählt zu den bedeutendsten JRPG-Marken der Videospielgeschichte und feiert heute ihr 40-jähriges Bestehen. Seit dem Debüt im Jahr 1986 hat sich die Reihe weltweit millionenfach verkauft und zahlreiche Ableger sowie Hauptspiele hervorgebracht.

Ob neue Spiele, Remakes oder weitere Projekte angekündigt werden, bleibt aktuell offen. Weitere Informationen dürften mit Beginn der Jubiläums-Show folgen.

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9 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 54835 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.05.2026 - 14:32 Uhr

    Bin bereit und werde es mir gleich anschauen. Bin schon sehr sehr gespannt. ❤️ Danke für die Erinnerung. 💚

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  2. Drakeline6 217915 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.05.2026 - 14:38 Uhr

    Kann los gehen 🙂
    Erwarte viel vom neuen Dragon Quest.
    Hoffentlich kommt das düstere gut rüber.

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  4. Drakeline6 217915 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.05.2026 - 15:13 Uhr

    ok, also düster war da jetzt nix 😀
    Sieht aber trotzdem gut aus.

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  6. Fire12 15520 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 27.05.2026 - 15:13 Uhr

    Also der MC sieht jetzt nicht gerade nach DQ aus 🫤

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  7. Vayne1986 54835 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.05.2026 - 15:15 Uhr

    Dragon Quest XII mit neuem Namen. Bin gespannt und gefällt mir. Auch auf Dragon Quest Monsters. Was auch für Xbox erscheint. 🙂 Livestream war nur ziemlich kurz.

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  9. RumRoGERs 152805 XP God-at-Arms Silber | 27.05.2026 - 17:49 Uhr

    Hoffentlich gibt’s als Bonus noch nen guten Sale zu den bereits releasten Spielen. ^^

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