Showcase 2026: The Outer Worlds 2-Entwickler zeigen neues Update nächste Woche im Livestream

Ein Livestream zu The Outer Worlds 2 gibt in Kürze Einblicke in kommende Inhalte und Features.

Neue Inhalte für The Outer Worlds 2 stehen im Fokus eines angekündigten Livestreams, in dem die Entwickler erstmals konkrete Einblicke in kommende Features und das Gebiet Arcadia geben wollen.

Die Präsentation wird unter dem Titel „Auntie’s Choice LIVE“ ausgestrahlt und soll einen detaillierten Ausblick auf das nächste Update liefern. Dabei stehen sowohl neue Inhalte als auch spielerische Erweiterungen im Mittelpunkt, die im Laufe des Frühsommers erscheinen sollen.

Besonderes Augenmerk liegt auf Arcadia, einer Region, die offenbar eine zentrale Rolle in den kommenden Inhalten einnehmen wird. Die Entwickler selbst führen durch die Präsentation und geben zusätzliche Hintergrundinformationen zur Weiterentwicklung des Spiels.

The Outer Worlds 2 wird am 20. Mai um 19:30 Uhr deutscher Zeit im Livestream auf YouTube und Twitch präsentiert.