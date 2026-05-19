Showcase 2026: Exodus erhält Deep Dive beim Future Games Show Summer Showcase am 6. Juni

Exodus zeigt sich am 6. Juni ausführlich beim Future Games Show Summer Showcase.

Nach dem Future Games Show Summer Showcase wird Exodus am 6. Juni mit einem ausführlichen Deep Dive im Mittelpunkt stehen. Damit bekommt das kommende Sci-Fi-RPG eine deutlich größere Präsentation spendiert.

Moderiert wird die Show von Alix Wilton Regan und Troy Baker. Regan übernimmt die Rolle von Lara Croft im kommenden Tomb Raider: Legacy of Atlantis, während Baker zuletzt als Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle zu hören war.

Die Future Games Show Summer Showcase startet am 6. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit und soll mehr als 40 Indie- und AAA-Spiele präsentieren. Direkt im Anschluss folgt dann die größere Präsentation zu Exodus.

Neben neuen Spielszenen dürften dabei auch weitere Details zu Gameplay, Welt und Story des ambitionierten Rollenspiels gezeigt werden.