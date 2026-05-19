Showcase 2026: Exodus erhält Deep Dive beim Future Games Show Summer Showcase am 6. Juni

Nach dem Future Games Show Summer Showcase wird Exodus am 6. Juni mit einem ausführlichen Deep Dive im Mittelpunkt stehen. Damit bekommt das kommende Sci-Fi-RPG eine deutlich größere Präsentation spendiert.
Moderiert wird die Show von Alix Wilton Regan und Troy Baker. Regan übernimmt die Rolle von Lara Croft im kommenden Tomb Raider: Legacy of Atlantis, während Baker zuletzt als Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle zu hören war.
Die Future Games Show Summer Showcase startet am 6. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit und soll mehr als 40 Indie- und AAA-Spiele präsentieren. Direkt im Anschluss folgt dann die größere Präsentation zu Exodus.
Neben neuen Spielszenen dürften dabei auch weitere Details zu Gameplay, Welt und Story des ambitionierten Rollenspiels gezeigt werden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool. 😎 Wird geschaut und bin gespannt auf neue Spielszenen & Informationen zu EXODUS. ❤️ Danke für die Info. 💚
Das Wichtigste wird hier zusammengefasst, dann muss ich mir das nicht angucken…😅
Da bin ich sehr gespannt 🤗
Endlich wieder Gaming Shows 🙂
Das Wochenende halte ich mir da frei 🙂
Ich freue mich richtig auf das Spiel, aber ich hoffe, dass die das nicht in die Bedeutungslosigkeit vermarktet haben, ehe es erscheint. Ich merke bei mir schon eine gewisse Müdigkeit, weil alle paar Wochen neues Material zum Spiel erscheint und das nun schon über Jahre. Bei mir baut sich da kein Hype auf, sondern leider nur ab. Ich bleibe trotzdem neugierig 🙂
Sehr schön! Wird geschaut.. zumindest den Trailer von Exodus.😂
Werde ich mal reinschauen, könnte interessant werden.