Showcase 2026: Exodus erhält Deep Dive beim Future Games Show Summer Showcase am 6. Juni

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Image: Future Game Show 2026

Exodus zeigt sich am 6. Juni ausführlich beim Future Games Show Summer Showcase.

Nach dem Future Games Show Summer Showcase wird Exodus am 6. Juni mit einem ausführlichen Deep Dive im Mittelpunkt stehen. Damit bekommt das kommende Sci-Fi-RPG eine deutlich größere Präsentation spendiert.

Moderiert wird die Show von Alix Wilton Regan und Troy Baker. Regan übernimmt die Rolle von Lara Croft im kommenden Tomb Raider: Legacy of Atlantis, während Baker zuletzt als Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle zu hören war.

Die Future Games Show Summer Showcase startet am 6. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit und soll mehr als 40 Indie- und AAA-Spiele präsentieren. Direkt im Anschluss folgt dann die größere Präsentation zu Exodus.

Neben neuen Spielszenen dürften dabei auch weitere Details zu Gameplay, Welt und Story des ambitionierten Rollenspiels gezeigt werden.

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7 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 52635 XP Nachwuchsadmin 6+ | 19.05.2026 - 11:47 Uhr

    Cool. 😎 Wird geschaut und bin gespannt auf neue Spielszenen & Informationen zu EXODUS. ❤️ Danke für die Info. 💚

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  2. Erra 21705 XP Nasenbohrer Level 1 | 19.05.2026 - 11:55 Uhr

    Das Wichtigste wird hier zusammengefasst, dann muss ich mir das nicht angucken…😅

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  4. Drakeline6 216515 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.05.2026 - 12:54 Uhr

    Endlich wieder Gaming Shows 🙂
    Das Wochenende halte ich mir da frei 🙂

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  5. I Legend l 40505 XP Hooligan Krauler | 19.05.2026 - 13:29 Uhr

    Ich freue mich richtig auf das Spiel, aber ich hoffe, dass die das nicht in die Bedeutungslosigkeit vermarktet haben, ehe es erscheint. Ich merke bei mir schon eine gewisse Müdigkeit, weil alle paar Wochen neues Material zum Spiel erscheint und das nun schon über Jahre. Bei mir baut sich da kein Hype auf, sondern leider nur ab. Ich bleibe trotzdem neugierig 🙂

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