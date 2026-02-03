Showcase 2026: Fellow Traveller kündigt neues Story-Rich Showcase an

In diesem Sommer erweitert Fellow Traveller sein Engagement für narrative Spiele um ein neues Format.

Das Story-Rich Showcase wird erstmals während des Summer Game Fest 2026 stattfinden und richtet sich vollständig an Entwickler, die ihre Geschichten in den Mittelpunkt stellen.

Die Präsentation soll jenen Titeln Raum geben, die in den großen Shows oft untergehen, obwohl sie zu den eindrucksvollsten Spielerlebnissen des Jahres gehören.

Von Beginn an positioniert sich das Showcase als kuratierte Plattform, die erzählerische Vielfalt sichtbar machen möchte. Fellow Traveller arbeitet seit Jahren mit Studios weltweit zusammen und unterstützt Projekte, die emotionale Tiefe, ungewöhnliche Perspektiven und starke Charaktere in den Vordergrund rücken. Mit dem neuen Format entsteht nun ein zusätzlicher Ort, an dem diese Stimmen gezielt hervorgehoben werden.

Das Showcase kombiniert neue Ankündigungen, frische Trailer und erste Einblicke mit Segmenten, in denen Entwickler ihre kreativen Prozesse vorstellen.

Die Präsentation soll bewusst zugänglich bleiben und sowohl Medien als auch Spielern einen klaren Überblick über kommende narrative Titel bieten. Für teilnehmende Studios ist die Teilnahme kostenlos, da Fellow Traveller die Veranstaltung als direkte Unterstützung der erzählerischen Indie‑Szene versteht.

Parallel dazu verschiebt sich LudoNarraCon auf einen späteren Termin im Jahr. Das Festival findet 2026 vom 8. bis 12. Oktober statt und bleibt weiterhin als mehrtägige Feier narrativer Spiele bestehen, inklusive spielbarer Demos und Rabattaktionen.

Durch die zeitliche Trennung erhalten beide Events ihren eigenen Schwerpunkt. Das Story-Rich Showcase liefert die großen Ankündigungen im Sommer, während LudoNarraCon im Herbst die Tiefe und Vielfalt des Genres hervorhebt.

Ab sofort können Entwickler ihre Projekte für das Story-Rich-Showcase einreichen. Die Bewerbungsphase endet am 28. Februar 2026 um 10 Uhr Pacific. Weitere Details zu teilnehmenden Studios und dem finalen Termin sollen in den kommenden Monaten folgen.