Showcase 2026: Future Games Show enthüllt erste Spiele

Für das kommende Future Games Show Spring Showcase wurden bereits mehrere Spiele und Entwicklerpräsentationen bestätigt. Das Event präsentiert neue Trailer, Gameplay-Szenen und Einblicke in kommende Projekte aus verschiedenen Genres.

Zu den bestätigten Titeln gehört unter anderem Hello Sunshine, ein kommendes Survival-Mystery-Spiel, das im Rahmen einer Entwicklerpräsentation vorgestellt wird. Außerdem wird ein neues Gameplay-Video zum Action-Brawler SAMSON: A Tyndalston Story gezeigt, der im Universum von Tyndalston angesiedelt ist und von Liquid Swords entwickelt wird.

Ebenfalls bestätigt ist There Are No Ghosts at the Grand, in dem Spieler ein heruntergekommenes englisches Hotel renovieren und nachts gegen Geister kämpfen müssen. Ein weiteres Projekt ist Quite A Ride, ein Horrorspiel, in dem Spieler in einer sich ständig verändernden Umgebung gefangen sind und mithilfe ihres Smartphones Hinweise entschlüsseln müssen.

Mit Project Shadowglass wird außerdem ein Stealth-orientiertes Immersive-Sim-Spiel vorgestellt, das in einer düsteren Fantasy-Welt angesiedelt ist. Zudem zeigt Supermassive Games eine Entwicklerpräsentation zum Sci-Fi-Horror-Abenteuer Directive 8020.

Weitere bestätigte Spiele im Showcase sind das Comedy-Abenteuer The Dungeon Experience von Devolver Digital, neues Gameplay zu Life is Strange: Reunion sowie das Survival-Horror-Metroidvania Silver Pines, das von Wych Elm entwickelt und von Team17 veröffentlicht wird.

Auch beim parallel stattfindenden FGS Live From GDC Festival of Gaming werden mehrere Titel präsentiert. Dazu gehören ein exklusiver Trailer zum narrativen Horror-Spiel Project Songbird, ein neues Video zu Mr. Magpie’s Harmless Card Game, Gameplay zu Deep Rock Galactic: Rogue Core von Ghost Ship Games sowie ein Trailer zum Thriller The Occultist.

Weitere Ankündigungen und zusätzliche Spiele sollen im Laufe der Veranstaltung ebenfalls vorgestellt werden.

Future Games Show Spring Showcase startet am 12. März um 21:00 Uhr.