Showcase 2026: Future Games Show kehrt im Frühling zurück

Rekord-Show kehrt zurück: Future Games Show 2026 kündigt für März ein episches Triple‑Event an.

Die Future Games Show Spring Showcase 2026 steht fest und findet am Donnerstag, dem 12. März 2026, statt. Das digitale Event wird im Rahmen des GDC Festival of Gaming ausgestrahlt und direkt im Anschluss von FGS Live From begleitet.

Beide Formate laufen auf Twitch, YouTube, X, Facebook, TikTok, GamesRadar+ und weiteren Plattformen, wodurch eine weltweite Reichweite gesichert ist.

Im Mittelpunkt des Spring Showcase stehen Weltpremieren, exklusive Trailer und überraschende Demo‑Veröffentlichungen, präsentiert von einigen der kreativsten Studios der Branche.

FGS Live From vertieft die Inhalte des Hauptprogramms und liefert zusätzliche Trailer, ausführlichere Einblicke in ausgewählte Titel sowie aktuelle Meldungen vom GDC Festival of Gaming. Die Kombination aus beiden Shows soll den Auftakt zu einem besonders umfangreichen Gaming‑Jahr bilden.

Der März markiert den Beginn einer dreiteiligen Eventreihe. Weiter geht es am 6. Juni mit dem Future Games Show Summer Showcase und FGS Live From Los Angeles, bevor am 26. August die Future Games Show bei gamescom sowie FGS Live From gamescom folgen.

Die Veranstalter knüpfen damit an ein Rekordjahr an, in dem die Future Games Show über 47 Millionen Live‑ und Eröffnungswochenend‑Views erzielte und mehr als tausend Spiele präsentierte, darunter Painkiller, Crisol: Theater of Idols, Resident Evil Requiem, The Expanse: Osiris Reborn, Phantom Blade Zero und Mafia: The Old Country.

Content Director Daniel Dawkins betont die Rolle der Future Games Show als Plattform für originelle und innovative Spiele. Er verweist auf Premieren wie Blue Prince sowie exklusive Einblicke in Indie‑Produktionen wie Cairn, Promise Mascot Agency und Bionic Bay.

Auch 2025 sorgte die Show für Aufmerksamkeit, unter anderem mit neuem Material zu Resident Evil Requiem, skate. und Clair Obscur: Expedition 33.

Besonders hervor stach The Expanse: Osiris Reborn, das einen der größten Zuwächse an Steam‑Followern der gesamten Sommersaison verzeichnete.

Dawkins kündigt für 2026 eine noch vielfältigere Auswahl an Titeln an und lädt die Zuschauer ein, am 12. März dabei zu sein.