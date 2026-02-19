Showcase 2026: Future Games Show mit über vierzig neuen Spielen

Für die Frühlingsausgabe der Future Games Show wurden die Moderatoren verkündet,, die über vierzig neue Spiele präsentieren werden.

Die Future Games Show kündigt ihr Spring Showcase für den 12. März 2026 an und benennt Devora Wilde sowie Shai Matheson als Moderatoren der Veranstaltung.

Matheson ist als Stimme von Batman im kommenden LEGO Batman Legacy of the Dark Knight vertreten und wirkte zudem an Wuthering Waves sowie Dragon Quest XI mit. Wilde übernahm Rollen in Produktionen wie Clair Obscur Expedition 33, Baldurs Gate 3 und Split Fiction.

Beide äußern ihre Vorfreude auf die gemeinsame Moderation und verweisen auf exklusive Inhalte, die während der Show präsentiert werden sollen. Wilde hebt die Aussicht auf neue Enthüllungen hervor, während Matheson auf Weltpremieren und exklusive Trailer eingeht.

Das Spring Showcase umfasst mehr als vierzig Spiele aus verschiedenen Entwicklungsstudios. Dazu zählt SAMSON A Tyndalston Story von Liquid Swords, ein actionorientiertes Projekt, in dem Samson McCray in seine Heimatstadt zurückkehrt, um eine wachsende Schuld zu begleichen.

Silver Pines von Wych Elm, veröffentlicht von Team 17, führt in ein düsteres Survival Horror Szenario, das in einer amerikanischen Kleinstadt angesiedelt ist.

The Dungeon Experience von Devolver Digital setzt auf einen humorvollen Ansatz und begleitet einen niedrigstufigen Schlammkrabbencharakter auf seinem Weg, dem Spieler finanzielle Freiheit näherzubringen.

Direkt im Anschluss folgt FGS Live From GDC Festival of Gaming. Diese zusätzliche Präsentation wird vom Messegelände in San Francisco übertragen und bietet weitere Weltpremieren, exklusive Trailer sowie aktuelle Informationen aus den dort vertretenen Studios.