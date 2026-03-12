Showcase 2026: Future Games Show startet um 21:00 Uhr

Die Frühlingsausgabe der Future Games Show startet um 21:00 Uhr mit exklusiven Trailern und Neuigkeiten.

Die Future Games Show kehrt am heute Abend um 21:00 Uhr mit seiner Frühlingsausgabe zurück. Zuschauer dürfen exklusive Trailer, Entwickler‑Einblicke und Neuigkeiten zu großen AAA‑Titeln und spannenden Indie‑Projekten erwarten.

Das Event findet im Rahmen des GDC Festival of Gaming statt und wird direkt im Anschluss von FGS Live From ergänzt, wo weitere Weltpremieren und Eindrücke vom GDC‑Showfloor präsentiert werden.