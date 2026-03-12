Showcase 2026: Future Games Show startet um 21:00 Uhr

Die Future Games Show kehrt am heute Abend um 21:00 Uhr mit seiner Frühlingsausgabe zurück. Zuschauer dürfen exklusive Trailer, Entwickler‑Einblicke und Neuigkeiten zu großen AAA‑Titeln und spannenden Indie‑Projekten erwarten.
Das Event findet im Rahmen des GDC Festival of Gaming statt und wird direkt im Anschluss von FGS Live From ergänzt, wo weitere Weltpremieren und Eindrücke vom GDC‑Showfloor präsentiert werden.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin dann gespannt auf die Zusammenfassung hier 👍🏻😎
Anschauen werde ich es mir heute nicht. Kommt ja glaub nichts großes. Aber freu mich auf eine Zusammenfassung 😸
Ich werde auf jeden Fall mal reinzappen. 🙂
Bisher nichts besonderes, dann lese ich mir lieber morgen die Zusammenfassungen durch.