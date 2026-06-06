Showcase 2026: Future Games Show Summer liefert jetzt neue Weltpremieren

Der Future Games Show Summer Showcase 2026 findet heute am 6. Juni statt und liefert erneut eine große Bühne für neue Spiele, Trailer und Gameplay-Enthüllungen.

Die zweistündige Show beginnt um 12pm PDT / 3pm EDT / 20:00 BST und präsentiert Weltpremieren, exklusive Trailer sowie neue Demo-Enthüllungen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem erweiterten Gameplay-Reveal von EXODUS, das direkt im Anschluss an die Hauptshow gezeigt wird.

Im Anschluss folgt „FGS Live From Los Angeles“, moderiert vom Redaktionsteam der Future Games Show. Dort werden weitere Weltpremieren, tiefere Einblicke in bereits gezeigte Spiele sowie zusätzliche Updates aus den Sommer-Events präsentiert.

Wie immer gilt: Weitere Details und Überraschungen werden während der Live-Übertragung erwartet.