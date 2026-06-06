Showcase 2026: Future Games Show Summer liefert jetzt neue Weltpremieren

Der Future Games Show Summer Showcase 2026 findet heute am 6. Juni statt und liefert erneut eine große Bühne für neue Spiele, Trailer und Gameplay-Enthüllungen.
Die zweistündige Show beginnt um 12pm PDT / 3pm EDT / 20:00 BST und präsentiert Weltpremieren, exklusive Trailer sowie neue Demo-Enthüllungen.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem erweiterten Gameplay-Reveal von EXODUS, das direkt im Anschluss an die Hauptshow gezeigt wird.
Im Anschluss folgt „FGS Live From Los Angeles“, moderiert vom Redaktionsteam der Future Games Show. Dort werden weitere Weltpremieren, tiefere Einblicke in bereits gezeigte Spiele sowie zusätzliche Updates aus den Sommer-Events präsentiert.
Wie immer gilt: Weitere Details und Überraschungen werden während der Live-Übertragung erwartet.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich schaue mir dann hier die einzelnen Trailer an von den Games die mich interessieren 😅
Die ganze Show gebe ich mir nicht mehr.
Oh shit 💩! Muss ich mal mit meinem iPad Pro anschauen, sollte mir jedoch die Show nicht gefallen so werde ich hier die News lesen. Demos gehen immer. 🙂
Werde mir auch eher nur die Artikel danach durchlesen.
Wegen Schizophrenie sie lassen mich nicht einmal eine Showcase anschauen. Dann wird halt hier die News gelesen.
Glaub erwarte hier eh nichts. Werde mir die News aber gerne morgen durchlesen hier
Ich habe ja jetzt nun viele Showcases über Jahre hinweg geschaut, aber ich habe keine Erklärung dafür. Es ist jetzt per se nichts, was von Relevanz wäre, aber grundsätzlich ist die Xbox als letztes Logo. Ist das ein Boykott von einfach allen? Oder sind PlayStation und Switch einfach hochwertiger und wichtiger?