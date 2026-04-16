Showcase 2026: Future Games Show-Termine stehen fest – große Ankündigungen im Juni

Future Games Show und PC Gaming Show kehren im Juni 2026 mit zahlreichen Premieren zurück.

Mehrere große Gaming-Events wurden für Juni 2026 bestätigt, darunter die Future Games Show Summer Showcase, FGS Live From Los Angeles und die PC Gaming Show.

Den Auftakt macht die Future Games Show Summer Showcase am 6. Juni 2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Zuschauer können sich auf Weltpremieren, exklusive Trailer und unangekündigte Demo-Veröffentlichungen freuen.

Direkt im Anschluss folgt FGS Live From Los Angeles, moderiert vom Redaktionsteam der Show. Das Format liefert zusätzliche Trailer, vertiefende Einblicke in vorgestellte Spiele sowie weitere Neuigkeiten rund um die Sommer-Events.

Am 7. Juni 2026 um ebenfalls 21:00 Uhr deutscher Zeit findet die PC Gaming Show statt. Hier werden über 50 PC-Spiele präsentiert, darunter neue Ankündigungen, Entwickler-Interviews und Updates zu bereits bekannten Titeln.

Alle Shows werden über Plattformen wie Twitch, YouTube, X und Steam übertragen und sind Teil der jährlichen Sommer-Event-Saison der Gaming-Branche.

Bereits im Vorjahr konnten die drei Veranstaltungen zusammen über 41,9 Millionen Zuschauer erreichen, was die wachsende Bedeutung dieser digitalen Showcases unterstreicht.

Mit den bestätigten Terminen zeichnet sich erneut ein dichtes Programm an Ankündigungen und neuen Einblicken in kommende Spiele ab. Für euch heißt das: News & Trailer ohne Ende, für uns heißt das: wenig Schlaf und viel Kaffee!