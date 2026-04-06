Showcase 2026: Galaxies Gaming: Frühlings-Präsentation mit sieben Weltpremieren

Galaxies Gaming Showcase kehrt am 16. April zurück und präsentiert zahlreiche neue Spiele, Trailer und Weltpremieren aus der gesamten Branche.

Das Galaxies Gaming Showcase 2026 bringt am 16. April wieder zahlreiche Studios und Publisher zusammen und verspricht eine geballte Ladung an Neuigkeiten für Fans weltweit.

Mehr als 40 Partner beteiligen sich an der diesjährigen Ausgabe und sorgen für eine Vielzahl an Ankündigungen, darunter sieben Weltpremieren. Die Präsentation deckt dabei unterschiedlichste Genres ab und reicht von Rollenspielen über Actiontitel bis hin zu Simulationen und Indie-Projekten.

Bandai Namco Entertainment zeigt mit Echoes of Aincrad einen neuen Gameplay-Trailer für ein ambitioniertes Rollenspiel, das Spieler in eine gefährliche und zugleich faszinierende Welt entführt. Jeder Kampf kann dabei zur entscheidenden Herausforderung werden.

Auch Focus Entertainment präsentiert mit Yerba Buena ein neues Gameplay und ergänzt das Line-up durch den Abschluss der DLC-Story von Atomic Heart mit der Erweiterung „Blood on Crystal“. Parallel dazu sorgen Fumi Games und PlaySide Studios mit MOUSE P.I. For Hire für Aufmerksamkeit, das mit seinem einzigartigen Stil und actionreichen Gameplay überzeugt.

Supermassive Games liefert neue Informationen zu Directive 8020, während Team17 frische Trailer und Inhalte zu Titeln wie Hell Let Loose Vietnam und Wardrum präsentiert.

Mit Shiro Games stehen mehrere Projekte im Fokus, darunter das Weltraumspiel SpaceCraft sowie weitere Titel wie Farever und Frostrail. Zusätzlich wird ein völlig neues Projekt erstmals vorgestellt, das aus einem renommierten Studio stammt.

Weitere Beiträge kommen unter anderem von Wired Productions, Saber Interactive und Digital Sun, die neue Trailer und Updates zu ihren Projekten zeigen. Ergänzt wird das Line-up durch zahlreiche weitere Studios, die mit Demos, Release-Daten und Weltpremieren aufwarten.

Auch Klassiker und etablierte Titel sind vertreten, wie etwa Old School RuneScape von Jagex, das mit neuen Details zur kommenden Leagues VI Erweiterung aufwartet.

Weitere Highlights und Ankündigungen:

Kinetic Games wird exklusive Twitch Drops für Phasmophobia sowie eine besondere Ankündigung präsentieren.

Raw Fury zeigt einen neuen Gameplay-Trailer für das Sci-Fi-Puzzle-Abenteuer Rivage.

Wargaming präsentiert eine neue Ankündigung zu World of Tanks HEAT.

Coffee Stain Publishing enthüllt das Release-Datum von HUNTDOWN OVERTIME.

Thunder Lotus Games stellt eine neue Demo für 33 Immortals vor.

Gambit Digital präsentiert mit The Caribou Trail einen neuen Trailer sowie das Release-Datum.

Curve Games liefert neue Demo-Details zu Sovereign Tower.

Funkotronic Labs kündigt Scramble Knights Royale an.

Alawar präsentiert eine Weltpremiere.

Headup Games zeigt Updates zu Second Stone sowie das Release-Datum von Casual Loop.

Blue Dot Games enthüllt das Release-Datum von 83.

Far From Home Games liefert neue Informationen zu Forever Skies.

Rebel Pixel stellt ein neues Spiel mit Fokus auf Story und Stil vor.

ARTE France präsentiert Demo-Details zu The Merlies.

Envar Games kündigt den Release von Witchspire an.

Contrast Games nennt das Release-Datum von Akatori.

Weitere teilnehmende Studios:

Jagex

Head Up Games

Business Goose

Flat28

Numor Games

Relate Games

Delivery Crew

Endflame

Zeitgeist Studio

Black Lantern Collective

6Side Studio

Upstream Arcade

Talent Digital Art

Cavalier Game Studios