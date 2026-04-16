Showcase 2026: Galaxies Gaming Spring Livestream startet um 21:00 Uhr

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Galaxies Gaming Showcase 2026 zeigt zahlreiche neue Ankündigungen von über 40 Partnern.

Heute um 21:00 Uhr startet das Galaxies Gaming Spring Showcase 2026 und versammelt über 40 Studios und Publisher mit zahlreichen Neuankündigungen. Insgesamt sind sieben Weltpremieren Teil der Präsentation, die ein breites Spektrum von Rollenspielen bis hin zu Indie-Titeln abdeckt.

Bandai Namco Entertainment zeigt neues Gameplay zu Echoes of Aincrad. Focus Entertainment präsentiert Yerba Buena sowie die Erweiterung „Blood on Crystal“ für Atomic Heart. Zusätzlich wird MOUSE P.I. For Hire von Fumi Games und PlaySide Studios vorgestellt.

Supermassive Games liefert Einblicke in Directive 8020, während Team17 Inhalte zu Hell Let Loose Vietnam und Wardrum zeigt. Shiro Games bringt mehrere Projekte wie SpaceCraft, Farever und Frostrail mit und kündigt zudem ein neues Spiel an.

Weitere Updates stammen von Wired Productions, Saber Interactive und Digital Sun. Auch Old School RuneScape von Jagex ist vertreten und liefert neue Details zur Erweiterung Leagues VI.

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3 Kommentare Added

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  2. d4wGkw0n 43700 XP Hooligan Schubser | 16.04.2026 - 20:03 Uhr

    Vielleicht kommt ja was cooles.
    Anschauen werde ich es mir aber nicht.

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  3. kleineAmeise 152470 XP God-at-Arms Bronze | 16.04.2026 - 20:04 Uhr

    Lieber eine Zusammenfassung mit interessanten Spielen ansehen, falls es welche gibt.

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