Showcase 2026: Gayming Pride Parade zeigt neue Games und Community-Highlights

Die Gayming Pride Parade findet jetzt 2026 im Rahmen des Summer Game Fest statt und rückt Gaming, Vielfalt und Community in den Mittelpunkt.

Das digitale Event beginnt um Noon PT / 3pm ET / 21:00 CEST und präsentiert eine Auswahl an Spielen, Projekten und Community-Inhalten, die LGBTQ+-Perspektiven im Gaming hervorheben.

Neben neuen Trailern und Updates sollen auch Entwickler und Initiativen vorgestellt werden, die sich für mehr Sichtbarkeit und Repräsentation in der Spielebranche einsetzen.