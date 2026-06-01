Showcase 2026: Geoff Keighley verspricht größte Summer Game Fest Show aller Zeiten

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Summer Game Fest soll 2026 die bisher größte Show werden!

Die nächste Ausgabe des Summer Game Fest soll die bislang größte in der Geschichte des Events werden. Das hat Veranstalter Geoff Keighley jetzt im Vorfeld der Show angekündigt.

Damit setzt das Event seine Expansion fort, die in den vergangenen Jahren bereits deutlich an Umfang und Reichweite gewonnen hat. Das Summer Game Fest gilt inzwischen als einer der zentralen Termine im globalen Gaming-Kalender und ersetzt für viele Publisher klassische Messeauftritte.

Welche Spiele und Weltpremieren konkret gezeigt werden, bleibt weiterhin geheim. Erwartet werden jedoch neue Trailer, Gameplay-Enthüllungen und Updates zu großen kommenden Releases aus verschiedenen Plattformen.

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17 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 90550 XP Posting Machine Level 1 | 01.06.2026 - 20:03 Uhr

    Geil ich freu mich drauf. Mal schauen ob zum Schluss wieder ein Spiel gezeigt wird, was 2 Wochen später tot ist 🫠

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  6. Robilein 1275330 XP Xboxdynasty Legend Platin | 01.06.2026 - 20:25 Uhr

    Sagt der doch jedes Jahr. Und das er keine Ahnung von Games hat das hat er letztes Jahr bewiesen mit seinem schmierigen Grinsen.

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    • DanSanAliaMi 107685 XP Master User | 01.06.2026 - 20:57 Uhr
      Antwort auf Robilein

      ich glaube ich werde echt auch dieses jahr bei einigen shows passen. Da ist mir inzwischen meine Zeit echt zu schade. Egal ob sein ach so tolles summer games fest. Oder sein schmieren theater mit den Game Awards.

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      • Robilein 1275330 XP Xboxdynasty Legend Platin | 01.06.2026 - 21:19 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        Die Show wird sicher interessant. Mir geht’s eher um ihn. Menschen mit so einem künstlichen Lachen sind falsch as fuck, und sowas kann ich nicht abhaben. Bei den Game Awards gebe ich dir recht. Ist wie die Oscars eine Prestigeveranstaltung. Da geht’s nicht um das Medium an sich sondern den Prestige.

        Deswegen reichen mir bei beiden Shows. Auf Asha Sharma zum ersten Mal live bin ich dafür umso gespannter🤣🤣🤣

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  9. Mr Poppell 119200 XP Scorpio King Rang 4 | 01.06.2026 - 21:49 Uhr

    Bin gespannt, ich les hier auf XD die Zusammenfassung das reicht mir.😅

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