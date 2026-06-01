Showcase 2026: Geoff Keighley verspricht größte Summer Game Fest Show aller Zeiten

Die nächste Ausgabe des Summer Game Fest soll die bislang größte in der Geschichte des Events werden. Das hat Veranstalter Geoff Keighley jetzt im Vorfeld der Show angekündigt.
Damit setzt das Event seine Expansion fort, die in den vergangenen Jahren bereits deutlich an Umfang und Reichweite gewonnen hat. Das Summer Game Fest gilt inzwischen als einer der zentralen Termine im globalen Gaming-Kalender und ersetzt für viele Publisher klassische Messeauftritte.
Welche Spiele und Weltpremieren konkret gezeigt werden, bleibt weiterhin geheim. Erwartet werden jedoch neue Trailer, Gameplay-Enthüllungen und Updates zu großen kommenden Releases aus verschiedenen Plattformen.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geil ich freu mich drauf. Mal schauen ob zum Schluss wieder ein Spiel gezeigt wird, was 2 Wochen später tot ist 🫠
Horizon Hunter Gathering?
😂 Das wird bestimmt morgen dabei sein.
😂
Hat der das nicht schon letztes Jahr gesagt, mal abwarten 😅.
Größte halt, 1 Mobile Games mehr wird vorgestellt 😅
Wahrscheinlich, Hauptsache mal im Vorfeld auf dicke Hose machen 🙈.
Sagt er das nicht jedes Jahr? 😅
Der Inhalt muss halt passen
Ja ich bin gespannt …
Wer braucht ne Show? Ich will Trailer
Sagt der doch jedes Jahr. Und das er keine Ahnung von Games hat das hat er letztes Jahr bewiesen mit seinem schmierigen Grinsen.
ich glaube ich werde echt auch dieses jahr bei einigen shows passen. Da ist mir inzwischen meine Zeit echt zu schade. Egal ob sein ach so tolles summer games fest. Oder sein schmieren theater mit den Game Awards.
Die Show wird sicher interessant. Mir geht’s eher um ihn. Menschen mit so einem künstlichen Lachen sind falsch as fuck, und sowas kann ich nicht abhaben. Bei den Game Awards gebe ich dir recht. Ist wie die Oscars eine Prestigeveranstaltung. Da geht’s nicht um das Medium an sich sondern den Prestige.
Deswegen reichen mir bei beiden Shows. Auf Asha Sharma zum ersten Mal live bin ich dafür umso gespannter🤣🤣🤣
Mal abwarten was da kommt
Ich mag ihn nicht
Bin gespannt, ich les hier auf XD die Zusammenfassung das reicht mir.😅
Mmh naja..lass mich mal überraschen 😅