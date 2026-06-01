Showcase 2026: Geoff Keighley verspricht größte Summer Game Fest Show aller Zeiten

Summer Game Fest soll 2026 die bisher größte Show werden!

Die nächste Ausgabe des Summer Game Fest soll die bislang größte in der Geschichte des Events werden. Das hat Veranstalter Geoff Keighley jetzt im Vorfeld der Show angekündigt.

Damit setzt das Event seine Expansion fort, die in den vergangenen Jahren bereits deutlich an Umfang und Reichweite gewonnen hat. Das Summer Game Fest gilt inzwischen als einer der zentralen Termine im globalen Gaming-Kalender und ersetzt für viele Publisher klassische Messeauftritte.

Welche Spiele und Weltpremieren konkret gezeigt werden, bleibt weiterhin geheim. Erwartet werden jedoch neue Trailer, Gameplay-Enthüllungen und Updates zu großen kommenden Releases aus verschiedenen Plattformen.