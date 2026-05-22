Showcase 2026: Green Games erweitert Summer Game Fest mit Umweltfokus

Ein neues Showcase mit Fokus auf Natur, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein erweitert in diesem Jahr das Line-up des Summer Game Fest.
Das sogenannte Green Games Showcase wird am 6. Juni um 20:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) ausgestrahlt und präsentiert PC-Spiele, die sich thematisch mit Umwelt, Natur und nachhaltigen Botschaften beschäftigen.
Organisiert wird das Event von PlanetPlay in Zusammenarbeit mit dem Good Game Club Podcast. Ziel des Formats ist es, Spiele hervorzuheben, die nicht nur unterhalten, sondern gleichzeitig ein stärkeres Bewusstsein für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen schaffen sollen.
Moderiert wird die Show von Anjali Bhimani, die Spielern insbesondere als Stimme von Symmetra aus Overwatch und Rampart aus Apex Legends bekannt ist.
Die Präsentation soll sowohl etablierte Titel als auch kommende Indie-Projekte zeigen und dabei demonstrieren, wie Videospiele gesellschaftliche und ökologische Themen transportieren können. Zahlreiche Studios und Publisher wurden bereits bestätigt, darunter Team17, Funcom sowie FDG Entertainment.
Zusätzlich verfolgt das Showcase auch einen konkreten wohltätigen Ansatz. Einnahmen von PlanetPlay aus dem Event sollen einem zertifizierten Umweltprojekt in Kenia zugutekommen, das energieeffiziente Kochöfen für ländliche Regionen bereitstellt und dadurch Emissionen sowie Abholzung reduzieren soll.
Mit dem neuen Format erweitert das Summer Game Fest sein Portfolio um ein thematisch klar fokussiertes Showcase, das Gaming und Umweltbewusstsein stärker miteinander verbinden möchte.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Etwa wie in Deutschland die Straßen Kjeber die dann diesen Kleber in den Abfluss geworfen haben?
Ich halte von diesen PR Veranstaltungen nicht mehr viel, weil es auch da meist nur noch um das eigene wachsene Portemonnaie geht.
ist echt so, die sollen sich lieber auf die Spiele konzentrieren (darum geht es doch bei so einem Event) statt irgendwelche Ideologischen Schwachsinn in die Spiele bzw. in die Veranstaltung einzubauen.
Umweltbewusst ist natürlich immer gut 🙂 das sollte nur nicht der Fokus bei so einer Veranstaltung sein
Genau das.
Ubisoft steht da ja federführend…
Wobei BioWare auch sehr vorne steht.
Die haben auch gewisse Dinge an erster Stelle gestellt und vergessen das man ja ein Spiel für die breite Masse macht….
Wenn da dann jetzt kleine Entwicklungen in die selbe richtung gehen, brauchen die sich nicht wundern wenn da dann am Ende sich jeine 100 Käufer finden…
Gibt ja mittlerweile genügend Beispiele dazu.
Bin mal gespannt wie die News dazu hier dann sind 🤔
Vielleicht ist da was interessantes bei.
Immer dieses Gerede von umweltbewusstem Handeln oder auch Spielen… einfach so leben und fertig.
Also weniger Ki Datenzentren um kühlung zu sparen
und Hardware Preise profitieren auch davon win win 😜