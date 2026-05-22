Showcase 2026: Green Games erweitert Summer Game Fest mit Umweltfokus

Green Games Showcase startet im Rahmen des Summer Game Fest 2026 mit Fokus auf Natur und Nachhaltigkeit.

Ein neues Showcase mit Fokus auf Natur, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein erweitert in diesem Jahr das Line-up des Summer Game Fest.

Das sogenannte Green Games Showcase wird am 6. Juni um 20:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) ausgestrahlt und präsentiert PC-Spiele, die sich thematisch mit Umwelt, Natur und nachhaltigen Botschaften beschäftigen.

Organisiert wird das Event von PlanetPlay in Zusammenarbeit mit dem Good Game Club Podcast. Ziel des Formats ist es, Spiele hervorzuheben, die nicht nur unterhalten, sondern gleichzeitig ein stärkeres Bewusstsein für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen schaffen sollen.

Moderiert wird die Show von Anjali Bhimani, die Spielern insbesondere als Stimme von Symmetra aus Overwatch und Rampart aus Apex Legends bekannt ist.

Die Präsentation soll sowohl etablierte Titel als auch kommende Indie-Projekte zeigen und dabei demonstrieren, wie Videospiele gesellschaftliche und ökologische Themen transportieren können. Zahlreiche Studios und Publisher wurden bereits bestätigt, darunter Team17, Funcom sowie FDG Entertainment.

Zusätzlich verfolgt das Showcase auch einen konkreten wohltätigen Ansatz. Einnahmen von PlanetPlay aus dem Event sollen einem zertifizierten Umweltprojekt in Kenia zugutekommen, das energieeffiziente Kochöfen für ländliche Regionen bereitstellt und dadurch Emissionen sowie Abholzung reduzieren soll.

Mit dem neuen Format erweitert das Summer Game Fest sein Portfolio um ein thematisch klar fokussiertes Showcase, das Gaming und Umweltbewusstsein stärker miteinander verbinden möchte.