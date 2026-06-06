Showcase 2026: Green Games Showcase zeigt neue nachhaltige Gaming-Projekte

Der Green Games Showcase findet jetzt im Rahmen des Summer Game Fest statt und stellt Spiele in den Mittelpunkt, die sich thematisch oder inhaltlich mit Nachhaltigkeit beschäftigen.
Das Event beginnt um 11am PT / 2pm ET / 20:00 CEST und wird über den offiziellen Kanal von The Game Awards ausgestrahlt.
Im Fokus stehen neue Projekte, Trailer und Updates zu Spielen, die ökologische Themen, kreative Nachhaltigkeitsansätze oder entsprechende Designkonzepte aufgreifen.
Weitere Ankündigungen und Weltpremieren werden während der Show erwartet.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal sehen, was es so gibt. Bei Women Lead Games war ja schon ein Spiel dabei, das auch für die Umwelt sammelt. Mal sehen, was das Showcase noch so bereithält. 🙂
Sieht auch eher alles langweilig aus.