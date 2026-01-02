Showcase 2026: Größtes Summer Game Fest aller Zeiten angekündigt

Das Summer Game Fest kündigt für den 5. Juni 2026 seine bislang größte Ausgabe an und setzt damit früh einen klaren Termin für eines der wichtigsten Gaming‑Events des kommenden Jahres.

Die Show findet live im Dolby Theatre in Los Angeles statt und soll die bisher umfangreichste Präsentation des Formats werden, das sich in den vergangenen Jahren als zentrale Bühne für Neuankündigungen und Weltpremieren etabliert hat.

Die Veranstalter bestätigen, dass weitere Informationen im Frühjahr folgen werden, wodurch die Spannung rund um das Event bereits jetzt steigt.

Mit der frühen Terminbekanntgabe rückt das Summer Game Fest 2026 in den Fokus der internationalen Gaming‑Community und markiert einen festen Punkt im Kalender für neue Trailer, Enthüllungen und große Auftritte der Branche.