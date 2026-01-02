Showcase 2026: Größtes Summer Game Fest aller Zeiten angekündigt

6 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht
Image: Summer Game Fest

Summer Game Fest 2026 steigt am 5. Juni im Dolby Theatre in Los Angeles.

Das Summer Game Fest kündigt für den 5. Juni 2026 seine bislang größte Ausgabe an und setzt damit früh einen klaren Termin für eines der wichtigsten Gaming‑Events des kommenden Jahres.

Die Show findet live im Dolby Theatre in Los Angeles statt und soll die bisher umfangreichste Präsentation des Formats werden, das sich in den vergangenen Jahren als zentrale Bühne für Neuankündigungen und Weltpremieren etabliert hat.

Die Veranstalter bestätigen, dass weitere Informationen im Frühjahr folgen werden, wodurch die Spannung rund um das Event bereits jetzt steigt.

Mit der frühen Terminbekanntgabe rückt das Summer Game Fest 2026 in den Fokus der internationalen Gaming‑Community und markiert einen festen Punkt im Kalender für neue Trailer, Enthüllungen und große Auftritte der Branche.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2026

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 27415 XP Nasenbohrer Level 3 | 02.01.2026 - 16:32 Uhr

    Bin wie immer gespannt auf neue Ankündigungen bei diversen Showcases. 🙂

    0
  2. Devilsgift 122455 XP Man-at-Arms Bronze | 02.01.2026 - 16:44 Uhr

    Ich vermisse schon ein wenig die E3 Zeit. Heute wird das ja übers ganze Jahr verteilt

    0
  3. DrFreaK666 188440 XP Battle Rifle God | 02.01.2026 - 16:44 Uhr

    Das Xbox-Event wird deutlich interessanter. Da gibt’s auch deutlich weniger unnötiges Gequatsche, was ich sehr begrüße

    0
    • Terendir 150500 XP God-at-Arms Bronze | 02.01.2026 - 16:52 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Auch die ganzen Musikacts usw… nervig. Für die vor Ort sicher toll, aber für die 170m vor dem TV? Meh…

      0
  4. Katanameister 283840 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.01.2026 - 17:19 Uhr

    Behalte ich schonmal im Hinterkopf, dort wird es wieder zahlreiche neue Spiele geben.

    0
  5. Holy Moly 158504 XP God-at-Arms Onyx | 02.01.2026 - 17:36 Uhr

    Bitte noch mal kurz vorher dran erinnern. Bis dahin habe ich das sicher schon wieder vergessen… 😅🙈

    0

Hinterlasse eine Antwort