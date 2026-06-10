Showcase 2026: Halo: Campaign Evolved: Präsentation um 17:00 Uhr zeigt Schädel, Campaign Remix und mehr

Neue Präsentation zu Halo: Campaign Evolved gibt Einblicke in die wichtigsten Kampagnen-Features.

Ab 17:00 Uhr gewährt Halo Studios einen ausführlichen Einblick in die Kampagnen-Features von Halo: Campaign Evolved und stellt dabei Schädel, Campaign Remix sowie den Koop-Modus vor.

Im Fokus stehen dabei die insgesamt 42 sammelbaren Schädel, die laut Entwickler die bislang größte Auswahl an spielverändernden Modifikatoren in einem Halo-Spiel bieten. Nach dem Freischalten können sie optional aktiviert werden, um das Spielerlebnis deutlich zu verändern. Dazu zählen stärkere Spartaner-Fähigkeiten, besonders herausfordernde Gegner, eine Darstellung aus der Third-Person-Perspektive oder sogar humorvolle Effekte wie Konfetti-Explosionen bei besiegten Feinden.

Ebenfalls vorgestellt wird Campaign Remix. Dieser Modus sorgt für zusätzliche Abwechslung durch zufällig verteilte Waffen, verändertes Gegnerverhalten, zufällige Feindbegegnungen sowie verschiedene visuelle Modifikatoren. Darüber hinaus kombiniert Campaign Remix bis zu sechs zufällig ausgewählte Schädel aus der eigenen Sammlung und schafft dadurch immer neue Varianten der Kampagne.

Ein weiterer Schwerpunkt der Präsentation liegt auf dem Koop-Modus. Die Kampagne kann online mit bis zu vier Spielern erlebt werden und unterstützt plattformübergreifendes Spielen inklusive gemeinsamer Fortschrittsübernahme zwischen Konsole und PC.

Auf Konsolen steht zudem ein lokaler Splitscreen-Modus für zwei Spieler zur Verfügung. Erstmals in der Geschichte der Reihe ermöglicht Halo darüber hinaus einen plattformübergreifenden Vier-Spieler-Koop zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.