Showcase 2026: Halo Fest offiziell angekündigt

Mit dem offiziellen Ankündigungstrailer hat Microsoft das Halo Fest 2026 vorgestellt, ein Großevent, das ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums der Reihe steht.

Unter dem Motto „25 years. One universe. Infinite memories.“ lädt das Fest Fans aus aller Welt ein, um die Geschichte, die Spiele und die Community rund um das Halo-Universum zu feiern.

Das Event findet im Dezember 2026 statt und verspricht zahlreiche Programmpunkte, die die Entwicklung der Serie und ihre Bedeutung für die Spielkultur hervorheben. Der Ticketverkauf beginnt im Dezember 2025. Halo Fest 2026 soll als Treffpunkt für langjährige Anhänger und neue Spieler gleichermaßen dienen und das Vermächtnis einer der bekanntesten Shooter-Reihen der Videospielgeschichte würdigen.

Das Halo Fest ist eine dreitägige Veranstaltung, die vom 11. bis 13. Dezember 2026 in Seattle stattfindet und aus zwei Komponenten besteht: dem Konzert und dem Kongress.

