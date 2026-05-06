Showcase 2026: Hype-Trailer stimmt auf Summer Game Fest ein

Mit einem neuen Hype-Trailer richtet das Summer Game Fest 2026 den Blick auf die bisherigen Gaming-Highlights des Jahres und stimmt gleichzeitig auf die nächste große Präsentation ein.

Das Video zeigt eine Auswahl aktueller Titel aus 2026 und dient als Auftakt für die kommende Showcase-Saison. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Vorfreude auf das Summer Game Fest 2026, das Anfang Juni den nächsten großen Schwung an Ankündigungen liefern soll.

Gastgeber Geoff Keighley wird das Event erneut live moderieren. Die Show findet im Dolby Theatre in Los Angeles statt und verspricht zahlreiche Weltpremieren, Trailer und Updates zu kommenden Spielen.

Der Hype-Trailer fungiert damit als klarer Startschuss für einen intensiven Gaming-Sommer, in dem Fans weltweit mit neuen Enthüllungen rechnen können.