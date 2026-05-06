Showcase 2026: Hype-Trailer stimmt auf Summer Game Fest ein

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Image: Summer Game Fest

Neuer Trailer macht Lust auf das Summer Game Fest.

Mit einem neuen Hype-Trailer richtet das Summer Game Fest 2026 den Blick auf die bisherigen Gaming-Highlights des Jahres und stimmt gleichzeitig auf die nächste große Präsentation ein.

Das Video zeigt eine Auswahl aktueller Titel aus 2026 und dient als Auftakt für die kommende Showcase-Saison. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Vorfreude auf das Summer Game Fest 2026, das Anfang Juni den nächsten großen Schwung an Ankündigungen liefern soll.

Gastgeber Geoff Keighley wird das Event erneut live moderieren. Die Show findet im Dolby Theatre in Los Angeles statt und verspricht zahlreiche Weltpremieren, Trailer und Updates zu kommenden Spielen.

Der Hype-Trailer fungiert damit als klarer Startschuss für einen intensiven Gaming-Sommer, in dem Fans weltweit mit neuen Enthüllungen rechnen können.

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13 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 49675 XP Hooligan Bezwinger | 06.05.2026 - 16:13 Uhr

    Freue mich auf das Summer Game Fest 2026. Werde ich auf jeden Fall anschauen. Am meisten bin ich auf ein mögliches neues Tomb Raider Legacy of Atlantis Trailer gespannt. Sonst lasse ich mich überraschen. 🙂

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  4. AppleRedX 151275 XP God-at-Arms Bronze | 06.05.2026 - 16:26 Uhr

    Das Summer Game Fest hat nur ein Problem … naja, mittlerweile zwei.

    Mal schauen ob sich ein Studio traut das “One More Thing” zu sein. ^^

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  5. Katanameister 417320 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 06.05.2026 - 16:32 Uhr

    Besonderen Hype löst das jetzt nicht aus, ist aber ein unterhaltsamer kleiner Überblick zu bereits erschienenen und kommenden Spielen.

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  6. Robilein 1262150 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.05.2026 - 16:34 Uhr

    Ohne Geoff Keighley wäre der Trailer viel besser. Bin sehr gespannt was so gezeigt wird.

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  9. Nibelungen86 354225 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.05.2026 - 18:57 Uhr

    Naja, da kommt kein Hype auf, 11 von ca 15 Spiele die dann bereits schon erschienen sind (FH6,RER,Pragmata,D4,Mouse IP,007,Crimson Desert, Batman, Star Wars Racer, Mixtape) …

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  10. ShellingFord135 7735 XP Beginner Level 4 | 06.05.2026 - 19:37 Uhr

    Sobald Sie Geoff Keighley mit jemand anderem ersetzen, der XBOX auch mit Respekt behandelt, schaue ich gerne wieder rein. Ansonsten ist mir die Show egal. Die Trailer kann man sich auch in aller Ruhe hinterher ansehen, ohne das geblubber von Keighley ertragen zu müssen.

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