Showcase 2026: Hype-Trailer stimmt auf Summer Game Fest ein

Mit einem neuen Hype-Trailer richtet das Summer Game Fest 2026 den Blick auf die bisherigen Gaming-Highlights des Jahres und stimmt gleichzeitig auf die nächste große Präsentation ein.
Das Video zeigt eine Auswahl aktueller Titel aus 2026 und dient als Auftakt für die kommende Showcase-Saison. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Vorfreude auf das Summer Game Fest 2026, das Anfang Juni den nächsten großen Schwung an Ankündigungen liefern soll.
Gastgeber Geoff Keighley wird das Event erneut live moderieren. Die Show findet im Dolby Theatre in Los Angeles statt und verspricht zahlreiche Weltpremieren, Trailer und Updates zu kommenden Spielen.
Der Hype-Trailer fungiert damit als klarer Startschuss für einen intensiven Gaming-Sommer, in dem Fans weltweit mit neuen Enthüllungen rechnen können.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hype Trailer würde ich den jetzt nicht nennen 😅
Freue mich auf das Summer Game Fest 2026. Werde ich auf jeden Fall anschauen. Am meisten bin ich auf ein mögliches neues Tomb Raider Legacy of Atlantis Trailer gespannt. Sonst lasse ich mich überraschen. 🙂
Netter Trailer aber keine Sensation
Das Summer Game Fest hat nur ein Problem … naja, mittlerweile zwei.
Mal schauen ob sich ein Studio traut das “One More Thing” zu sein. ^^
Fairgames von Haven Studios, der Titel braucht unbedingt mehr Marketing 🤪.
Das würde wie die Faust aufs Auge passen … 👍
Das wäre einfach zu lustig 😅
Besonderen Hype löst das jetzt nicht aus, ist aber ein unterhaltsamer kleiner Überblick zu bereits erschienenen und kommenden Spielen.
Ohne Geoff Keighley wäre der Trailer viel besser. Bin sehr gespannt was so gezeigt wird.
Mir gefällt der Trailer gut.
Bin gespannt auf die Show 👍🏻
Naja, da kommt kein Hype auf, 11 von ca 15 Spiele die dann bereits schon erschienen sind (FH6,RER,Pragmata,D4,Mouse IP,007,Crimson Desert, Batman, Star Wars Racer, Mixtape) …
Sobald Sie Geoff Keighley mit jemand anderem ersetzen, der XBOX auch mit Respekt behandelt, schaue ich gerne wieder rein. Ansonsten ist mir die Show egal. Die Trailer kann man sich auch in aller Ruhe hinterher ansehen, ohne das geblubber von Keighley ertragen zu müssen.