Showcase 2026: ID@Xbox am 23. April bringt massive Indie-Welle für Xbox und PC

Der ID@Xbox Showcase presented by IGN startet am 23. April 2026. Die Präsentation zeigt eine Vielzahl von Indie-Spielen, die für Xbox & PC und im Xbox Game Pass erscheinen sollen, darunter exklusive Trailer, neue Einblicke und Gameplay-Material zu kommenden Titeln.
Zu den bestätigten Spielen gehören Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion sowie Solo Leveling Arise Overdrive. Weitere Titel werden ebenfalls Teil des Showcases sein.
Die Veranstaltung verspricht eine volle Ladung an Neuigkeiten aus dem ID@Xbox-Programm. Besucher können mit zahlreichen exklusiven Präsentationen rechnen, die zukünftige Releases näher beleuchten.
Der Showcase beginnt am Donnerstag, 23. April 2026, um 10 Uhr PT, was 19 Uhr MESZ entspricht. Die Übertragung läuft live auf den Kanälen von IGN und Xbox.
Um nichts zu verpassen, können Zuschauer die Show direkt bei IGN verfolgen. Dort stehen alle Streams und weitere Begleitinhalte bereit. Auch wir werden natürlich darüber berichten.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und ein weiteres Event von Team Xbox, sehr geil. Die Xbox liefert einfach genau das was es soll, GAMES. Na da bin ich gespannt was angekündigt wird🙂
Xbox ballert echt aus allen Rohren! Ein Event folgt dem anderen. 🙂
Kann man echt nicht meckern. Ob tolle 3rd-Party- oder Game Pass Titel, da dürfte für jeden was dabei sein. Für mich gibt es aber aktuell nur PRAGMATA🥰🥰🥰
Wer braucht schon SchleimigGeoff …
Bei der Reichweite, die er hat… ALLE! 🙂
Nah. Bei seinen eigenen Event Abstimmungsposts hat er regelmäßig gegen die Xbox Events verloren.
Das einzige interessante wären Wetten in welchem Allerwertesten sein Kopf tiefer steckt … Sony oder Tencent.
Mit den Game Awards hat er eine deutlich größere Reichweite.
Ach der. Das Finale der letzten Game Awards hat doch gezeigt das der keine Ahnung von Gaming hat🤣🤣🤣
Sein One More Thing ist auf jeden Fall nicht mehr existent …
Trotzdem fehlt mir noch DIE Ankündigung.
Vom Jubiläum „25 Jahre Xbox“ merkt man jedenfalls nicht viel.
ID@Xbox Showcases gab’s die Jahre davor ja auch schon und Spiele von den Xbox Studios auch
Ach, das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Abgesehen davon sind die großen drei Namen dieses Jahr vertreten. Tolles neues Konsolen-Update, bald Achievement Update. Der Game Pass feiert aus allen Rohren und ich habe das Gefühl das war noch nicht alles.
Ich bin zwar so ganz Happy, gegen „DIE Ankündigung“ habe ich natürlich trotzdem nichts. Ich bleibe chillig, erstmal abwarten. Ist erst April 🙂
Hoffentlich passiert was im großen Juni Showcase
Ich schätze spätestens da kommt was. Ist ja die große Bühne für die Xbox🙂
4 @Robilein. Man sagt nicht umsonst “the 4 horseman …” zum fantastischen Xbox LineUp 2026
Das wärs: Darksiders 4 ein Jahr Xbox/PC exklusiv
Oh ja, absolut. Da muss ich gleich an die Now You See Me Filmreihe denken wo du das geschrieben hast🤣🤣🤣
Schon wieder nur ein Third Party Showcase. Wo sind die Microsoft Exklusiven Kracher die man uns für das 25 Jährige Xbox Jubiläum versprochen hat?
Wo bleibt den Sonys State of Pain? Oder die Showcase die seit Jahren hergebetet wird …
Meinst du diese State of Play wie die vom letzten Februar, wo Kracher wie ein Kene Nachfolger, ein neues Silent Hill oder das Remake der God of War Trilogie Konsolen Exklusiv für die PS5 angekündigt wurde und einen neuen Zuschauer Rekord geknackt hat? Laut Gerüchten kommt eine im April. 😉
Oh und solltest du gerade an Spielemangel leiden, in 1.5 Wochen veröffentlicht Sony mit Saros ihren dritten First Party Titel in diesem Jahr. Vielleicht wäre das ja was für dich. 🙂
Ich spiel nächsten Monat das RacingGOTD.
Oder Flopathon wenn ich mich wie ein Blauer fühlen möchte der Sonys grandiose neue 1st Party Games „genießet“…
Forza Horizon 6 wird einige Rekorde brechen im positiven Sinne, bei Flopathon könnte dies allerdings in die andere Richtung gehen 😆.
Der große Showcase ist im Juni, wie die Jahre davor auch schon.
Hoffe da wird was von Blade gezeigt und Clockwork Revolution bekommt ein Release-Fenster
Cool, ich freu mich drauf.
Na hoffentlich werden ein paar coole Spiele gezeigt.😎 Das wäre doch was aber die Xbox hauts gerade echt raus.
Geilo Mistfall Hunter
Uff, wieder ein Event. Kann kein Mensch alles spielen 🙂
Danke für die Info. 👍🏻 Schaue ich eventuell mal rein. 🙂
Super da bin ich mal gespannt was noch so kommt 😎 stark Xbox 👍🏻
Werde mal reinschauen, Xbox Shows sollte man nicht verpassen.
Indies > YES