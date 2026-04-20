Showcase 2026: ID@Xbox am 23. April bringt massive Indie-Welle für Xbox und PC

ID@Xbox Showcase mit IGN: Mistfall Hunter, Aphelion und weitere Indies am 23. April enthüllt!

Der ID@Xbox Showcase presented by IGN startet am 23. April 2026. Die Präsentation zeigt eine Vielzahl von Indie-Spielen, die für Xbox & PC und im Xbox Game Pass erscheinen sollen, darunter exklusive Trailer, neue Einblicke und Gameplay-Material zu kommenden Titeln.

Zu den bestätigten Spielen gehören Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion sowie Solo Leveling Arise Overdrive. Weitere Titel werden ebenfalls Teil des Showcases sein.

Die Veranstaltung verspricht eine volle Ladung an Neuigkeiten aus dem ID@Xbox-Programm. Besucher können mit zahlreichen exklusiven Präsentationen rechnen, die zukünftige Releases näher beleuchten.

Der Showcase beginnt am Donnerstag, 23. April 2026, um 10 Uhr PT, was 19 Uhr MESZ entspricht. Die Übertragung läuft live auf den Kanälen von IGN und Xbox.

Um nichts zu verpassen, können Zuschauer die Show direkt bei IGN verfolgen. Dort stehen alle Streams und weitere Begleitinhalte bereit. Auch wir werden natürlich darüber berichten.