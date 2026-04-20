Showcase 2026: ID@Xbox am 23. April bringt massive Indie-Welle für Xbox und PC

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ID@Xbox Showcase mit IGN: Mistfall Hunter, Aphelion und weitere Indies am 23. April enthüllt!

Der ID@Xbox Showcase presented by IGN startet am 23. April 2026. Die Präsentation zeigt eine Vielzahl von Indie-Spielen, die für Xbox & PC und im Xbox Game Pass erscheinen sollen, darunter exklusive Trailer, neue Einblicke und Gameplay-Material zu kommenden Titeln.

Zu den bestätigten Spielen gehören Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion sowie Solo Leveling Arise Overdrive. Weitere Titel werden ebenfalls Teil des Showcases sein.

Die Veranstaltung verspricht eine volle Ladung an Neuigkeiten aus dem ID@Xbox-Programm. Besucher können mit zahlreichen exklusiven Präsentationen rechnen, die zukünftige Releases näher beleuchten.

Der Showcase beginnt am Donnerstag, 23. April 2026, um 10 Uhr PT, was 19 Uhr MESZ entspricht. Die Übertragung läuft live auf den Kanälen von IGN und Xbox.

Um nichts zu verpassen, können Zuschauer die Show direkt bei IGN verfolgen. Dort stehen alle Streams und weitere Begleitinhalte bereit. Auch wir werden natürlich darüber berichten.

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29 Kommentare Added

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  1. Robilein 1248450 XP Xboxdynasty Legend Platin | 20.04.2026 - 17:23 Uhr

    Und ein weiteres Event von Team Xbox, sehr geil. Die Xbox liefert einfach genau das was es soll, GAMES. Na da bin ich gespannt was angekündigt wird🙂

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    • Z0RN 505515 XP Xboxdynasty MVP Silber | 20.04.2026 - 17:29 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Xbox ballert echt aus allen Rohren! Ein Event folgt dem anderen. 🙂

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      • Robilein 1248450 XP Xboxdynasty Legend Platin | 20.04.2026 - 17:34 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        Kann man echt nicht meckern. Ob tolle 3rd-Party- oder Game Pass Titel, da dürfte für jeden was dabei sein. Für mich gibt es aber aktuell nur PRAGMATA🥰🥰🥰

        0
        • AppleRedX 147615 XP Master-at-Arms Onyx | 20.04.2026 - 17:34 Uhr
          Antwort auf Z0RN

          Nah. Bei seinen eigenen Event Abstimmungsposts hat er regelmäßig gegen die Xbox Events verloren.

          Das einzige interessante wären Wetten in welchem Allerwertesten sein Kopf tiefer steckt … Sony oder Tencent.

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      • Robilein 1248450 XP Xboxdynasty Legend Platin | 20.04.2026 - 17:35 Uhr
        Antwort auf AppleRedX

        Ach der. Das Finale der letzten Game Awards hat doch gezeigt das der keine Ahnung von Gaming hat🤣🤣🤣

        0
    • DrFreaK666 253365 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.04.2026 - 17:35 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Trotzdem fehlt mir noch DIE Ankündigung.
      Vom Jubiläum „25 Jahre Xbox“ merkt man jedenfalls nicht viel.
      ID@Xbox Showcases gab’s die Jahre davor ja auch schon und Spiele von den Xbox Studios auch

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      • Robilein 1248450 XP Xboxdynasty Legend Platin | 20.04.2026 - 17:38 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Ach, das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Abgesehen davon sind die großen drei Namen dieses Jahr vertreten. Tolles neues Konsolen-Update, bald Achievement Update. Der Game Pass feiert aus allen Rohren und ich habe das Gefühl das war noch nicht alles.

        Ich bin zwar so ganz Happy, gegen „DIE Ankündigung“ habe ich natürlich trotzdem nichts. Ich bleibe chillig, erstmal abwarten. Ist erst April 🙂

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  2. Heikel 4860 XP Beginner Level 2 | 20.04.2026 - 17:44 Uhr

    Schon wieder nur ein Third Party Showcase. Wo sind die Microsoft Exklusiven Kracher die man uns für das 25 Jährige Xbox Jubiläum versprochen hat?

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    • AppleRedX 147615 XP Master-at-Arms Onyx | 20.04.2026 - 17:47 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Wo bleibt den Sonys State of Pain? Oder die Showcase die seit Jahren hergebetet wird …

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      • Heikel 4860 XP Beginner Level 2 | 20.04.2026 - 17:57 Uhr
        Antwort auf AppleRedX

        Meinst du diese State of Play wie die vom letzten Februar, wo Kracher wie ein Kene Nachfolger, ein neues Silent Hill oder das Remake der God of War Trilogie Konsolen Exklusiv für die PS5 angekündigt wurde und einen neuen Zuschauer Rekord geknackt hat? Laut Gerüchten kommt eine im April. 😉

        Oh und solltest du gerade an Spielemangel leiden, in 1.5 Wochen veröffentlicht Sony mit Saros ihren dritten First Party Titel in diesem Jahr. Vielleicht wäre das ja was für dich. 🙂

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        • AppleRedX 147615 XP Master-at-Arms Onyx | 20.04.2026 - 18:26 Uhr
          Antwort auf Heikel

          Ich spiel nächsten Monat das RacingGOTD.

          Oder Flopathon wenn ich mich wie ein Blauer fühlen möchte der Sonys grandiose neue 1st Party Games „genießet“…

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          • Katanameister 395960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.04.2026 - 18:52 Uhr
            Antwort auf AppleRedX

            Forza Horizon 6 wird einige Rekorde brechen im positiven Sinne, bei Flopathon könnte dies allerdings in die andere Richtung gehen 😆.

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    • DrFreaK666 253365 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.04.2026 - 18:01 Uhr
      Antwort auf Heikel

      Der große Showcase ist im Juni, wie die Jahre davor auch schon.
      Hoffe da wird was von Blade gezeigt und Clockwork Revolution bekommt ein Release-Fenster

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  3. RumRoGERs 143485 XP Master-at-Arms Silber | 20.04.2026 - 17:45 Uhr

    Cool, ich freu mich drauf.
    Na hoffentlich werden ein paar coole Spiele gezeigt.😎 Das wäre doch was aber die Xbox hauts gerade echt raus.

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  5. Blight 34985 XP Bobby Car Geisterfahrer | 20.04.2026 - 18:08 Uhr

    Uff, wieder ein Event. Kann kein Mensch alles spielen 🙂

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  7. Ralle89 126845 XP Man-at-Arms Gold | 20.04.2026 - 18:46 Uhr

    Super da bin ich mal gespannt was noch so kommt 😎 stark Xbox 👍🏻

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