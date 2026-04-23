Showcase 2026: ID@Xbox Livestream startet um 19:00 Uhr

Das ID@Xbox Showcase zeigt heute neue Indie-Spiele für Xbox und PC im Livestream.

Das ID@Xbox Showcase findet um 19:00 Uhr statt und zeigt neue Indie-Spiele für Xbox und PC im Livestream. Die Präsentation entsteht erneut in Zusammenarbeit mit IGN.

Gezeigt werden unter anderem Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion und Solo Leveling Arise Overdrive.

Weitere Ankündigungen sollen im Verlauf der Show folgen.