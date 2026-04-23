Showcase 2026: ID@Xbox Livestream startet um 19:00 Uhr

Das ID@Xbox Showcase findet um 19:00 Uhr statt und zeigt neue Indie-Spiele für Xbox und PC im Livestream. Die Präsentation entsteht erneut in Zusammenarbeit mit IGN.
Gezeigt werden unter anderem Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion und Solo Leveling Arise Overdrive.
Weitere Ankündigungen sollen im Verlauf der Show folgen.
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Erinnerung. Werde ich mir anschauen. Mal schauen was so gezeigt wird. 🙂
Bin schon gespannt auf die Show und auch auf die anderen Ankündigungen.
Guck ich mir im Nachgang in doppelter Geschwindigkeit an. 19.00 ist Essenszeit 😅
Vapor World und Mistfall Hunter sehen echt ganz interessant aus 👍.
Warte dann auf News hier