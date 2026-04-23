Showcase 2026: ID@Xbox Livestream startet um 19:00 Uhr

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Das ID@Xbox Showcase zeigt heute neue Indie-Spiele für Xbox und PC im Livestream.

Das ID@Xbox Showcase findet um 19:00 Uhr statt und zeigt neue Indie-Spiele für Xbox und PC im Livestream. Die Präsentation entsteht erneut in Zusammenarbeit mit IGN.

Gezeigt werden unter anderem Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion und Solo Leveling Arise Overdrive.

Weitere Ankündigungen sollen im Verlauf der Show folgen.

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5 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 45015 XP Hooligan Treter | 23.04.2026 - 18:32 Uhr

    Danke für die Erinnerung. Werde ich mir anschauen. Mal schauen was so gezeigt wird. 🙂

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  3. Hattori Hanzo 39785 XP Bobby Car Rennfahrer | 23.04.2026 - 18:39 Uhr

    Guck ich mir im Nachgang in doppelter Geschwindigkeit an. 19.00 ist Essenszeit 😅

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