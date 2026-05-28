Showcase 2026: Indie Quest 2026 Livestream startet um 02:00 Uhr

Mit Indie Quest steht ein neues Showcase-Format für Fans von Indie-JRPGs in den Startlöchern. Der Livestream beginnt um 2:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) und verspricht zahlreiche Neuigkeiten aus dem Genre.

Die Veranstaltung versteht sich als Feier der unabhängigen JRPG-Szene und soll einige der vielversprechendsten kommenden Titel präsentieren. Laut den Veranstaltern dürfen sich Zuschauer auf Weltpremieren, neue Trailer, Release-Termine und weitere Überraschungen freuen. Über 30 Trailer werden gezeigt!

Darüber hinaus wurden auch sogenannte Shadow Drops angekündigt. Dabei handelt es sich um Spiele, die unmittelbar nach ihrer Vorstellung veröffentlicht werden und ohne vorherige Ankündigung erscheinen.

Der Fokus liegt vollständig auf Indie-JRPGs und deren kreativen Ansätzen, die in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen haben.