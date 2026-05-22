Showcase 2026: Insider deutet weitere Exklusivtitel neben Wolverine und GOW an

State of Play: Weitere PlayStation-Exklusives neben Wolverine und God of War möglich.

Neue Gerüchte rund um das nächste PlayStation State of Play deuten darauf hin, dass Sony neben bereits erwarteten First-Party-Titeln weitere exklusive Spiele zeigen könnte.

Ausgangspunkt ist ein Hinweis des bekannten Insiders NateTheHate, der in der Community regelmäßig als zuverlässige Quelle für PlayStation-Informationen gilt.

Demnach soll das kommende Showcase nicht nur neue Inhalte zu großen bekannten Projekten wie Marvel’s Wolverine oder möglichen Einblicken in das God-of-War-Universum bieten, sondern zusätzlich weitere PlayStation-exklusive Titel im Programm haben.

Konkrete Spiele wurden dabei nicht genannt, allerdings wird in der Szene darüber spekuliert, dass Sony das Line-up bewusst breiter aufstellen könnte, um mehrere Studios und Projekte gleichzeitig zu präsentieren.

Sony Interactive Entertainment hat das nächste State of Play bislang nicht offiziell konkretisiert, allerdings verdichten sich die Hinweise auf ein größeres Showcase im Sommerzeitraum.

Sollten sich die Aussagen bestätigen, würde das bedeuten, dass Sony neben den bereits erwarteten Highlights zusätzliche neue Projekte oder bisher unangekündigte First-Party-Spiele präsentieren könnte.

Wichtig bleibt dabei: Die Informationen basieren auf einem Leak und sind nicht offiziell bestätigt. In der Vergangenheit lagen entsprechende Insider jedoch häufig richtig mit zeitlichen Einschätzungen und Showcase-Inhalten.