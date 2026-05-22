Showcase 2026: Insider deutet weitere Exklusivtitel neben Wolverine und GOW an

Neue Gerüchte rund um das nächste PlayStation State of Play deuten darauf hin, dass Sony neben bereits erwarteten First-Party-Titeln weitere exklusive Spiele zeigen könnte.
Ausgangspunkt ist ein Hinweis des bekannten Insiders NateTheHate, der in der Community regelmäßig als zuverlässige Quelle für PlayStation-Informationen gilt.
Demnach soll das kommende Showcase nicht nur neue Inhalte zu großen bekannten Projekten wie Marvel’s Wolverine oder möglichen Einblicken in das God-of-War-Universum bieten, sondern zusätzlich weitere PlayStation-exklusive Titel im Programm haben.
Konkrete Spiele wurden dabei nicht genannt, allerdings wird in der Szene darüber spekuliert, dass Sony das Line-up bewusst breiter aufstellen könnte, um mehrere Studios und Projekte gleichzeitig zu präsentieren.
Sony Interactive Entertainment hat das nächste State of Play bislang nicht offiziell konkretisiert, allerdings verdichten sich die Hinweise auf ein größeres Showcase im Sommerzeitraum.
Sollten sich die Aussagen bestätigen, würde das bedeuten, dass Sony neben den bereits erwarteten Highlights zusätzliche neue Projekte oder bisher unangekündigte First-Party-Spiele präsentieren könnte.
Wichtig bleibt dabei: Die Informationen basieren auf einem Leak und sind nicht offiziell bestätigt. In der Vergangenheit lagen entsprechende Insider jedoch häufig richtig mit zeitlichen Einschätzungen und Showcase-Inhalten.
79 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einfach mal abwarten und sich überraschen lassen 😁
Könnte diesmal eine bessere SoP werden – zusammen mit der Ausstrahlung in mehreren Kinos in dem US macht es zumindest den Anschein als hätte Sonny etwas vorzuzeigen.
Bin gespannt
„Könnte“, so weit kann ich auch in meinem Kaffesatz lesen.
Wird dann eh wieder einen Trailer geben und danach zwei, drei Jahre Ruhe.
Lustig finde ich ja wieder die blauen im Tenor (wie immer): „aber diese SoP wird besser!!!!!1111elf!!!“ 🤣
Aber Sony MUSS auch mal liefern, nach den ganzen Flops… die sonstigen Negativschlagzeilen und Klagen wegen ihren Preisen und Datenschutz reißen ja auch nicht ab.
Nach den Preiserhöhungen müssen sie auch die PS iwie schmackhaft machen. Imo ist sie mal völlig uninteressant.
Stimmt es, dass heimlich auch die anderen PS Plus Stufen erhöht wurden, ohne es zu kommunizieren?
Das hatte ich noch nicht gelesen. Nur, dass eben jetzt generell erhöht wurde und Sony das nur kurz & knapp begründete.
Aber wie bei jeder SoP : Erwartungen besser runter schrauben.
Jedesmal wird die SoP als das große Ding gefeiert und wenn es dann soweit ist , wird wieder alles relativiert und schön geredet wenn es dann doch anders kommt.
Nachdem was Sony sich an Flops allein in den letzten 12 Monaten geleistet hat , erwarte ich jetzt nun wirklich keine Offenbarung .
Ich auch nicht.
Sony müsste schon auch so ähnliche Hämmer wie FH 6 oder Fable ankündigen, damit die PS wieder zündet – sehe ich aber bisher nicht.
Sie haben erst vor ein paar Tagen ihre Absichten erklärt wieder First Party Spiele machen zu wollen .
Da kann theoretisch also noch gar nichts dabei sein für die SoP.
Das wäre dann schon der Bioware Move.
Als Bioware den render teaser Trailer zu Mass Effect 5 rausgehauen hatte , dachten wir Fans auch „ Geil bald geht’s endlich weiter“
Bis Bioware alles sehr schnell relativieren musste und wir jetzt noch Jahre darauf warten müssen.
Surprise, Sony Studios entwickeln Spiele 😳