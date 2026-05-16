Showcase 2026: Insider Gaming Showcase im Mai

Tom Henderson kündigt offiziell den Insider Gaming Showcase für den 28. Mai um 21:00 deutscher Zeit an.

Vertreten sein werden 55 Spiele und zwölf Weltpremieren. Von Spielen die kurz vor der Fertigstellung stehen bis hin zu Spielen in einer sehr frühen Entwicklungsphase soll alles mit dabei sein.

Hauptaugenmerk der virtuellen Show ist es, Entwicklern durch die Präsentation der Spiele und Ideen dabei zu helfen, finanzielle Unterstützung und Publisher für ihre Projekte zu finden.