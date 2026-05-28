Showcase 2026: Insider Gaming Showcase präsentiert um 21:00 Uhr 55 Spiele

Das Insider Gaming Showcase wird insgesamt 55 Spiele präsentieren und Zuschauern rund 75 Minuten voller Weltpremieren, Ankündigungen und neuer Trailer bieten.

Die gezeigten Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Einige Studios suchen aktuell noch nach Finanzierungsmöglichkeiten, während andere auf der Suche nach einem Publishing-Partner sind oder beides gleichzeitig anstreben.

Damit versteht sich das Showcase nicht nur als Plattform für neue Enthüllungen, sondern auch als Bühne für Entwickler, die ihre Projekte einem breiteren Publikum und potenziellen Partnern vorstellen möchten.

Neben komplett neuen Spielankündigungen sollen auch frische Trailer und Updates zu bereits bekannten Titeln gezeigt werden.