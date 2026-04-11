Showcase 2026: Lovecraftian Days setzen auf neue Horror-Spiele und Steam-Highlights

Lovecraftian Days bringen neue Spiele, Demos und große Enthüllungen rund um kosmischen Horror auf Steam.

Die aktuellen Lovecraftian Days sind gestartet und laufen noch bis zum 16. April auf Steam. Im Mittelpunkt steht eine Mischung aus Rabatten, Demos und zahlreichen Neuankündigungen, die das gesamte Spektrum des kosmischen Horrors abdecken.

Besonders im Fokus steht die Präsentation von Inquisitor Simulator, das erstmals gezeigt wurde und eine düstere Mischung aus Simulation, Verhörmechaniken und okkulten Ritualen bietet. Ebenfalls neu enthüllt wurde Pierrot, ein psychologisches Horrorprojekt, das in einem verstörenden Theater der Gewalt angesiedelt ist und die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwimmen lässt.

Auch bereits veröffentlichte Titel wurden hervorgehoben. The Occultist und Abject Abyss sind ab sofort verfügbar und setzen auf narrative Horror-Erlebnisse. Gleichzeitig feiert Viscerafest seinen Start auf PlayStation und Xbox, begleitet von einem zeitlich begrenzten Rabatt auf Steam.

Weitere Updates betreffen unter anderem Stygian: Outer Gods, das neue Inhalte rund um zusätzliche Gebiete und Herausforderungen erhält. Auch kommende Releases wurden mit festen Terminen versehen: Call of the Elder Gods erscheint am 12. Mai, während Cosmic Fear für den 9. September angekündigt wurde.

Zusätzlich steht Cthulhu: The Cosmic Abyss kurz vor dem Ende des Events im Fokus, begleitet von einer aktualisierten Demo. Weitere Titel wie After Hell Freezes Over und Dreadline Express zeigen neue Trailer, während weitere Spiele wie Whisper Mountain Outbreak und Worshippers of Cthulhu mit Updates erweitert werden.

Die Lovecraftian Days bieten damit eine breite Übersicht über aktuelle und kommende Horror-Erlebnisse und laufen noch bis zum 16. April auf Steam.