Showcase 2026: Microsoft heizt Vorfreude auf großes Xbox Games Showcase an

Nur noch wenige Tage trennen Spieler vom Xbox Games Showcase 2026. Kurz vor dem Event hat Microsoft die Werbetrommel noch einmal kräftig gerührt und die Erwartungen an die diesjährige Präsentation weiter angeheizt.

In einem aktuellen Beitrag erinnert das Unternehmen daran, dass die traditionelle Doppelveranstaltung am 7. Juni zurückkehrt und einen Ausblick auf kommende Spiele von Xbox sowie internationalen Partnerstudios liefern wird. Direkt im Anschluss an den Showcase folgt die Gears of War: E-Day Direct, die sich vollständig dem nächsten Hauptteil der beliebten Shooter-Reihe widmet.

Microsoft bezeichnet die diesjährige Show als besondere Veranstaltung, da Xbox gleichzeitig sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Fans dürfen sich laut Ankündigung auf Weltpremieren, neue Gameplay-Szenen, frische Updates und weitere Überraschungen freuen.

„In diesem Jahr feiert XBOX sein 25-jähriges Bestehen, und dieser Showcase wird ein echtes Fest werden – mit Weltpremieren, neuem Gameplay, frischen Updates und vielem mehr zu einer Vielzahl von Projekten, die wir kaum erwarten können, mit euch zu teilen.“

Welche Spiele konkret gezeigt werden, verrät Microsoft weiterhin nicht. Die Formulierung deutet jedoch darauf hin, dass sowohl bereits angekündigte Projekte als auch bislang unbekannte Titel Teil der Präsentation sein könnten.

Der Xbox Games Showcase 2026 startet am 7. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit und wird unmittelbar von der Gears of War: E-Day Direct fortgesetzt.