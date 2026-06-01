Showcase 2026: Midsummer Night’s Scream zeigt jetzt über 100 Horror-Spiele und 50 Weltpremieren

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Midsummer Night’s Scream 2026 kündigt heute über 100 Horror-Spiele und 50 Weltpremieren an!

Horror-Fans erwartet mit Midsummer Night’s Scream 2026 eines der größten Genre-Showcases des Jahres. Die Veranstalter haben angekündigt, dass während der mehr als zweistündigen Präsentation über 100 Horror-Spiele vorgestellt werden.

Besonders bemerkenswert ist die Zahl der Premieren. Mehr als 50 Weltpremieren sollen im Rahmen der Show enthüllt werden.

Darüber hinaus versprechen die Organisatoren exklusive Trailer, neue Gameplay-Szenen sowie weitere Einblicke in kommende Horror-Projekte.

Durch die Veranstaltung führen erneut die Moderatoren Phil Dickens, Ash Millman und Will Penkeyman. Zuschauer dürfen sich auf zahlreiche Neuankündigungen und Updates zu Horror-Spielen freuen, die 2026 und darüber hinaus erscheinen werden.

Die Horror Game Awards wurden von leidenschaftlichen Horror-Spielern ins Leben gerufen und verfolgen das Ziel, das Genre stärker in den Mittelpunkt zu rücken und die besten Horror-Spiele sowie deren Entwickler auszuzeichnen.

Mit mehr als 100 gezeigten Titeln und über 50 Weltpremieren könnte Midsummer Night’s Scream 2026 zu den größten Horror-Gaming-Events des Jahres werden.

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6 Kommentare Added

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  2. Ralle89 159605 XP God-at-Arms Onyx | 01.06.2026 - 19:55 Uhr

    Werde den Anfang schauen können den Rest da hoffe ich auf eine Zusammenfassung hier 😉

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