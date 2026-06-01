Showcase 2026: Midsummer Night’s Scream zeigt jetzt über 100 Horror-Spiele und 50 Weltpremieren

Horror-Fans erwartet mit Midsummer Night’s Scream 2026 eines der größten Genre-Showcases des Jahres. Die Veranstalter haben angekündigt, dass während der mehr als zweistündigen Präsentation über 100 Horror-Spiele vorgestellt werden.
Besonders bemerkenswert ist die Zahl der Premieren. Mehr als 50 Weltpremieren sollen im Rahmen der Show enthüllt werden.
Darüber hinaus versprechen die Organisatoren exklusive Trailer, neue Gameplay-Szenen sowie weitere Einblicke in kommende Horror-Projekte.
Durch die Veranstaltung führen erneut die Moderatoren Phil Dickens, Ash Millman und Will Penkeyman. Zuschauer dürfen sich auf zahlreiche Neuankündigungen und Updates zu Horror-Spielen freuen, die 2026 und darüber hinaus erscheinen werden.
Die Horror Game Awards wurden von leidenschaftlichen Horror-Spielern ins Leben gerufen und verfolgen das Ziel, das Genre stärker in den Mittelpunkt zu rücken und die besten Horror-Spiele sowie deren Entwickler auszuzeichnen.
Mit mehr als 100 gezeigten Titeln und über 50 Weltpremieren könnte Midsummer Night’s Scream 2026 zu den größten Horror-Gaming-Events des Jahres werden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da reicht mir eine Zusammenfassung.
Werde den Anfang schauen können den Rest da hoffe ich auf eine Zusammenfassung hier 😉
Das glotz ich jetzt. Mit Chips 🤘
Geilooo
Ich will Donut Panic auf Xbox!
Ja krass! Bin auf die Highlights gespannt👍🏻