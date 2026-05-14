Showcase 2026: Minecraft LIVE mit Bonus-Show auf der TwitchCon

Minecraft LIVE wird erstmals direkt von der TwitchCon übertragen.

Minecraft LIVE kehrt am 30. Mai mit einer Bonus-Show zurück, die erstmals direkt von der TwitchCon in Rotterdam übertragen wird. Die Veranstaltung liefert neue Einblicke in kommende Inhalte und Updates für das Spiel.

Die Show beginnt um 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit und richtet sich an Fans, die sich über zukünftige Entwicklungen im Minecraft-Universum informieren möchten. Laut Ankündigung werden unter anderem neue Inhalte vorgestellt sowie exklusive Einblicke von den Entwicklern geboten.

Minecraft LIVE gilt als zentrales Format für Ankündigungen rund um das Spiel Minecraft. Die Ausgabe im Mai ist dabei besonders, da sie erstmals im Rahmen der TwitchCon stattfindet und somit direkt von einem großen Community-Event gesendet wird.

Neben Vorschauen auf kommende Updates sollen auch Hintergrundinformationen zur Entwicklung sowie weitere Überraschungen Teil der Präsentation sein.