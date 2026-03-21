Showcase 2026: Minecraft Live Stream startet um 19:00 Uhr

1 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht

Minecraft LIVE gibt Einblicke in kommende Inhalte und lädt Fans ab 19 Uhr zur Show ein.

Minecraft LIVE geht um 19:00 Uhr on air. Die Veranstaltung bietet Fans die Gelegenheit, gemeinsam mit den Entwicklern hinter die Kulissen des Spiels zu blicken, neue Inhalte kennenzulernen und besondere Gäste zu treffen.

Bereits vor der Hauptshow startet eine unterhaltsame Community-Pre-Show, die das Publikum auf die kommenden Ankündigungen vorbereitet.

Im Anschluss an die Sendung folgt das Deep Dig After Show, in dem Entwickler und Gäste die neuen Features vorstellen – und dabei oft für chaotische Momente sorgen.

Fans können sich also auf eine Mischung aus exklusiven Einblicken, unterhaltsamen Interaktionen und ersten praktischen Vorführungen der kommenden Inhalte freuen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2026

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort