Showcase 2026: Minimap Indie Game Showcase startet um 20:00 Uhr

Die Premiere des Minimap Indie Game Showcase rückt 30 neue Titel ins Rampenlicht und bindet Spieler direkt in die Unterstützung der Studios ein.

Das soziale Gaming‑Netzwerk Minimap veranstaltet heute sein erstes eigenes Indie Game Showcase und präsentiert dabei 30 ausgewählte Titel aus der unabhängigen Entwicklerszene. Die Livestream‑Premiere beginnt startet um 20:00 Uhr deutscher Zeit und markiert einen wichtigen Schritt für das wachsende Netzwerk, das sich als aktiver Förderer der Indie‑Branche positioniert.

Während der Präsentation geht Minimap über das klassische Showcase‑Format hinaus und integriert ein Community‑Voting, das den teilnehmenden Studios direkten Nutzen bringt.

Zuschauer können bis zu drei Favoriten wählen, wobei die drei meistgewählten Spiele ein Marketing‑Support‑Paket erhalten. Die Abstimmung startet zeitgleich mit dem Livestream und bleibt bis zum 13. März um 8:59 Uhr deutscher Zeit geöffnet. Die Voting‑Seite ist bereits erreichbar, wird jedoch erst mit Beginn der Show freigeschaltet.

Alle Teilnehmer der Abstimmung nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil, bei dem ein kostenloser Steam‑Key eines der vorgestellten Spiele verlost wird. Die Aktion soll die Sichtbarkeit der Projekte erhöhen und die Community enger mit den Entwicklern verbinden.

Die Mischung aus Präsentation, direkter Beteiligung und konkreter Unterstützung macht das Event zu einem besonderen Moment für die Indie‑Szene.