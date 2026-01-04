Showcase 2026: Mögliche Highlights für Xbox Developer Direct im Januar

Der Januar 2026 könnte für Xbox‑Fans zum größten Startschuss seit Jahren werden. Doch was könnte Microsoft alles zeigen? Wir haben für euch eine mögliche Line‑up‑Liste für den Xbox Developer Showcase 2026 erstellt und ihr könnt gerne in den Kommentaren mitspekulieren.

Okay zugegeben – die Auswahl der genannten Titel liest sich wie ein Wunschzettel an die Gaming‑Götter und umfasst einige der größten Marken, die Microsoft und seine Studios derzeit in Arbeit haben. Die Mischung aus Reboots, Sequels und komplett neuen Projekten lässt die Erwartungen an das Event jedoch schnell in die Höhe schnellen. Aaron Greenberg wird aber sicher wieder mit einem „Erwartungen tiefstapeln“-Posting die Xbox-Fans versuchen zu beruhigen.

Aber wir wollen hier nicht „den Ball flach halten“, sondern in Vorfreude eskalieren. Besonders viel Aufmerksamkeit zieht dabei Spyro 4 auf sich, das als möglicher Überraschungs‑Reveal gehandelt wird. Nach Jahren der Funkstille rund um den lila Drachen wäre ein Comeback ein echter Publikumsmagnet.

Gleichzeitig taucht das Fallout 3 Remaster in der Liste auf, ein Titel, der nach dem anhaltenden Fallout‑Hype wie ein logischer Kandidat für eine große Bühne wirkt. Beide Spiele würden dem Showcase einen starken Nostalgie‑Faktor verleihen.

Aber dann wird es Zeits fürs Eingemacht: Mit Gears of War: E‑Day steht zudem ein bereits angekündigter Blockbuster im Raum, der sich perfekt für eine Gameplay‑Premiere eignen würde. Wir rechnen zwar eher mit einem Mega-Reveal im Juni 2026, dem tradiotinellen E3-Monat, aber in einer Wunschliste wird der Fanboy aktiviert und der Verstand ausgeschaltet.

Auch Fable 4 wird als möglicher Showcase‑Titel genannt und könnte endlich neue Szenen aus der lang erwarteten Fantasy‑Welt liefern. Für Rennspiel‑Fans wäre Forza Horizon 6 ein weiteres Highlight, das den typischen Showcase‑Mix aus Action, RPG und Racing abrunden würde. Beide Spiele von Playground Games gelten eigentlich schon als sicher, obwohl sie nicht namentlich für die Xbox Developer Direct Show im Januar bestätigt wurden.

Die Liste geht jedoch noch weiter: Clockwork Revolution könnte mit neuen Details zurückkehren, während eine Halo: Campaign Evolved Demo als Shadow Drop auf dem Wunschzettel gehandelt wird. Dazu gesellt sich Marvel’s Blade, das erstmals Gameplay zeigen könnte, sowie State of Decay 3, das seit Jahren auf ein Update wartet.

Abgerundet wird das mögliche Line‑up durch ein neues Wolfenstein, das als Überraschungs‑Reveal für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen würde. Problem ist nur, dass Microsoft immer „nur“ um die fünf Spiele mit Updates versorgt hat. Des Weiteren könnte auch ein Starfield DLC 2 angekündigt werden.

Doch wann findet die Veranstaltung statt? Noch gibt es kein offizielles Datum, aber der 26. Januar 2026 wird in der Xbox-Community bereits seit Wochen als konkreter Termin gemunkelt.

Xbox Developr Direc 2026 – Mögliche Kandidaten

Spyro 4

Ein neuer Spyro‑Titel wird seit Jahren gemunkelt. Wenn Microsoft und Activision jetzt enger zusammenarbeiten, wäre ein Showcase‑Reveal absolut denkbar. Ein farbenfroher 3D‑Plattformer wäre ein starker Publikumsmagnet.

Fallout 3 Remaster

Nach dem Fallout‑Hype der letzten Jahre wäre ein Remaster extrem naheliegend. Bethesda hat mehrfach angedeutet, dass ältere Fallout‑Titel wiederbelebt werden könnten. Ein Showcase‑Trailer wäre ein logischer Schritt.

Gears of War: E‑Day

Bereits offiziell angekündigt – und ein Developer Showcase wäre perfekt für Gameplay‑Premiere, Engine‑Deep‑Dive oder Behind‑the‑Scenes‑Material. Sehr wahrscheinlich.

Fable 4

Fable ist seit Jahren in Entwicklung. Ein Showcase im Januar könnte endlich Gameplay, Systems‑Overview oder einen neuen Trailer liefern. Microsoft braucht große RPG‑Momente – Fable wäre einer davon.

Forza Horizon 6

Playground Games arbeitet traditionell im 2–3‑Jahres‑Rhythmus. Ein Reveal 2026 wäre absolut im Rahmen. Ein Showcase eignet sich hervorragend für eine Welt‑Premiere.

Clockwork Revolution

Seit der ersten Vorstellung gab es kaum Updates. Ein Developer Showcase wäre der ideale Ort für Gameplay‑Einblicke oder ein Release‑Fenster.

Halo: Campaign Evolved

Ein neues Halo‑Projekt, das sich auf Kampagne fokussiert, würde perfekt in ein Developer‑Format passen. Besonders, wenn 343 Industries zeigen möchte, wie sich die Serie neu ausrichtet.

Marvel’s Blade

Arkane Lyon arbeitet offiziell daran. Ein Showcase könnte einen ersten Gameplay‑Teaser oder ein Entwickler‑Update liefern.

State of Decay 3

Seit Jahren angekündigt, aber ohne große Updates. Ein Developer Showcase wäre ein logischer Ort für ein neues Lebenszeichen.

Neues Wolfenstein

MachineGames arbeitet an Indiana Jones – aber ein zweites Team oder ein paralleles Projekt ist nicht ausgeschlossen. Ein Teaser wäre möglich, wenn das Spiel weit genug ist.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim Xbox Developer Direct 2026 im Januar sehen? Und selbt, wenn eurer Titel nicht dabei sein sollte, vergesst nicht, dass es noch weitere Showcase-Events geben wird. Dazu eine Xbox Show im Juni und das Summer Game Fest 2026, das größer als jemals zuvor werden soll.