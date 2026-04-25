Showcase 2026: Mundo Gamer Event für Juni bestätigt

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Gamer Showcase startet Einreichungen für die Ausgabe am 20. Juni.

Die Mundo Gamer Network gibt die Öffnung der Einreichungen für die nächste Ausgabe des Mundo Gamer Showcase bekannt, die am 20. Juni 2026 stattfinden wird. Dies ist die dritte Ausgabe des Events und die zweite Ausgabe im Jahr 2026.

Die Übertragung findet um 14:00 BRT (13:00 ET / 10:00 PT / 19:00 CEST / 18:00 GMT) über die Mundo Gamer TV Kanäle auf YouTube und Twitch statt, mit zusätzlicher Verbreitung über die sozialen Netzwerke und Plattformen der Mundo Gamer Network.

Das Showcase wurde entwickelt, um eines der Hauptprobleme von Studios und Publishern zu adressieren: fragmentierte Sichtbarkeit. Anstatt isolierter Maßnahmen organisiert das Event Presse, Creators und eigene Kanäle in einem einzigen koordinierten Zyklus.

Das Modell läuft über etwa 8 Wochen, einschließlich Vorveröffentlichung, Event-Berichterstattung und fortlaufender Präsenz mit Presse und Creators in den folgenden Wochen.

Während dieses Zyklus werden die teilnehmenden Projekte auch auf den Plattformen der Mundo Gamer Network präsentiert, mit Inhalten zu Teams, Entwicklungsprozessen und Details zu den Spielen.

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3 Kommentare Added

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  3. Rotten 118545 XP Scorpio King Rang 4 | 25.04.2026 - 19:06 Uhr

    Werd ik mir ma im Kalender markieren 😅✌🏻 danke für die Info

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