Showcase 2026: Mundo Gamer Livestream startet um 18:00 Uhr

Trailer, Gameplay und Ankündigungen von Indie-Spielen auf Steam werden ab 18:00 Uhr im Mundo Gamer Showcase 2026 präsentiert.

Heute ab 18:00 Uhr startet das Mundo Gamer Showcase 2026 mit dem ersten Stream, der einen exklusiven Blick auf Trailer, Gameplay und Ankündigungen von 38 Indie-Spielen bietet, die auf Steam verfügbar sind.

Die Übertragung wird von Mundo Gamer TV gesteuert und wird gleichzeitig über YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und LinkedIn ausgestrahlt, um ein internationales Publikum zu erreichen.

Der Stream ist der Auftakt eines globalen 8-Wochen-Zyklus, der unabhängigen Spielen eine längerfristige Sichtbarkeit ermöglicht.

Zuschauer können sich auf spannende Einblicke, plattformübergreifende Kommentare und eine Vielzahl neuer Inhalte freuen, die Studios, Creator und Communities in einem kontinuierlichen Kommunikations- und Distributionsprozess miteinander verbinden.