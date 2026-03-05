Showcase 2026: Mundo Gamer Gaming-Event angekündigt

Der Mundo Gamer Showcase 2026 – March 20 Edition findet am 20. März um 14h BRT (13h ET / 10h PT / 18h CET / 17h GMT) statt und wird weltweit über die Kanäle des Mundo Gamer Network übertragen.

Das Event vereint Studios aus verschiedenen Ländern und präsentiert neue Trailer, Ankündigungen und Updates aus der Indie- und AA-Szene für ein globales Publikum.

Die offizielle Übertragung erfolgt über die YouTube-Kanäle des Mundo Gamer Network, mit Co-Streams durch Medienpartner und Content Creator weltweit.

Das US-Unternehmen Andromeda hat seine Teilnahme am Mundo Gamer Showcase 2026, mit Andromis, einem missionsgetriebenen Third-Person-Shooter mit Fokus auf großflächige urbane Zerstörung bestätigt.

Die Ankündigung unterstreicht den internationalen Charakter des Line-ups des Mundo Gamer Showcase 2026 und ergänzt das Programm um ein besonders ambitioniertes Action-Erlebnis — etwas, das im Indie-TPS-Bereich selten ist.

In Andromis kämpfen Spieler gegen außer Kontrolle geratene Maschinen in einer von Robotern beherrschten Stadt und absolvieren eine strukturierte Kampagne mit 50 explosiven Missionen. Zwischen Rettungsaktionen für Zivilisten und intensiven Gefechten an ikonischen Orten und in kriegszerstörten Vierteln steuern Spieler Autos, bewaffnete Fahrzeuge und sogar einen Panzer, entfesseln schwere Waffen und verursachen großflächige urbane Zerstörung.

Ein zentrales Merkmal von Andromis ist die Kombination aus intensivem Kampf, Fahrzeugen und strukturierten, storygetriebenen Missionen — dadurch wirkt es im Umfang größer und ambitionierter als ein typischer Indie-TPS.