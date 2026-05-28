Showcase 2026: Mysteriöse Call of Duty-Premiere findet um 17:00 Uhr statt

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Ein ungewöhnlicher Livestream von Activision heizt Spekulationen um das nächste Call of Duty an – eine Enthüllung könnte heute bereits erfolgen.

Die Vorstellung des nächsten Call of Duty könnte unmittelbar bevorstehen. Activision hat bereits seit mehreren Stunden einen mysteriösen Livestream laufen, der zahlreiche Spekulationen innerhalb der Community ausgelöst hat.

Im Stream sind brennende Hausruinen zu sehen, während in der Ferne immer wieder Schüsse und kleinere Gefechte zu hören sind. Offizielle Informationen zum gezeigten Material gibt es bislang nicht.

Zusätzlich wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Call of Duty eine Premiere für heute um 16:53 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Der Titel der Präsentation lautet „Signal Lost“. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt, lediglich ein statisches Vorschaubild begleitet die Ankündigung.

Was Activision konkret zeigen wird, bleibt aktuell offen. Denkbar wäre ein erster Teaser für den nächsten Hauptteil der Shooter-Reihe. Ebenso möglich ist eine kurze Vorschau mit anschließendem Verweis auf eine ausführlichere Präsentation im Rahmen der kommenden Showcase-Saison im Juni.

Da Activision bislang keine weiteren Hinweise veröffentlicht hat, dürfte die Community die heutige Premiere genau verfolgen. Eine offizielle Bestätigung zum Inhalt der Präsentation steht derzeit noch aus.

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12 Kommentare Added

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  2. HakunaTraumata 128110 XP Man-at-Arms Onyx | 28.05.2026 - 16:40 Uhr

    Oh man was wird das bloß 🙈
    Vlt mw4?
    Ist doch schon alles geleaked jeder weiß das es mw4 ist und in Korea spielt

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      • HakunaTraumata 128110 XP Man-at-Arms Onyx | 28.05.2026 - 17:48 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Achso ok
        Wenn man nur so bisschen legaler verfolgt dann war das schon ewig klar und seit letzter Woche wurde eigentlich schon alles „offengelegt“
        Call of Duty ist leider generell ausgelutscht
        Bo7 jetzt war die Krönung…

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  3. Robilein 1273730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.05.2026 - 17:28 Uhr

    Krasser Trailer. Die Kampagne wird sicher wieder der Kracher😱😱😱

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  5. Mr Bob Kelso 16990 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.05.2026 - 17:41 Uhr

    Oh ha…Mega Trailer..und das beste ist …Es war kein Zukunftsgedöns usw zu sehen 🥳

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