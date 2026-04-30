Showcase 2026: Nacon Connect 2026 bringt neue Spiele und Überraschungen

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Nacon Connect 2026 findet am 7. Mai statt und verspricht neue Spiele, Updates und Überraschungen.

Der Publisher Nacon hat mit Nacon Connect 2026 den Termin für das diesjährige Showcase bestätigt und lädt am 7. Mai 2026 um 20:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) zu einer neuen Ausgabe des digitalen Events ein.

Im Mittelpunkt der Präsentation stehen aktuelle Updates zu den größten kommenden Projekten des Publishers sowie mehrere neue Spielankündigungen, die im Rahmen des Livestreams erstmals vorgestellt werden sollen.

Darüber hinaus deutet Nacon zusätzliche Überraschungen an, ohne im Vorfeld konkrete Inhalte zu nennen, was die Erwartungen an das Showcase entsprechend erhöht.

Die Veranstaltung setzt damit die Tradition früherer NACON Connect Events fort, bei denen regelmäßig neue Titel, Gameplay-Eindrücke und Projektupdates aus dem eigenen Portfolio präsentiert wurden.

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9 Kommentare Added

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  2. AppleRedX 150375 XP God-at-Arms Bronze | 30.04.2026 - 14:19 Uhr

    Selbstbewusst nachdem im Februar Insolvenz angemeldet wurde. Wird reingeschaut …

    0
    • Drakeline6 212675 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.04.2026 - 14:24 Uhr
      Antwort auf AppleRedX

      Und Spiders hat jetzt bestätigt, dass es geschlossen wird :/
      Echt kacke, ich mochte Greedfall richtig gerne.

      0
  6. de Maja 339695 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.04.2026 - 15:14 Uhr

    Ich denke Nacon gehts scheiße, lieber kleine Brötchen backen, Spiders freut sich extrem.

    0
  7. Katanameister 410960 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 30.04.2026 - 16:21 Uhr

    Edge of Memories sollte das Highlight werden, werde auf jeden Fall mal reinschauen.

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