Showcase 2026: Nacon Connect 2026 bringt neue Spiele und Überraschungen

Der Publisher Nacon hat mit Nacon Connect 2026 den Termin für das diesjährige Showcase bestätigt und lädt am 7. Mai 2026 um 20:00 Uhr deutscher Zeit (CEST) zu einer neuen Ausgabe des digitalen Events ein.
Im Mittelpunkt der Präsentation stehen aktuelle Updates zu den größten kommenden Projekten des Publishers sowie mehrere neue Spielankündigungen, die im Rahmen des Livestreams erstmals vorgestellt werden sollen.
Darüber hinaus deutet Nacon zusätzliche Überraschungen an, ohne im Vorfeld konkrete Inhalte zu nennen, was die Erwartungen an das Showcase entsprechend erhöht.
Die Veranstaltung setzt damit die Tradition früherer NACON Connect Events fort, bei denen regelmäßig neue Titel, Gameplay-Eindrücke und Projektupdates aus dem eigenen Portfolio präsentiert wurden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schau ich natürlich mal rein 🙂
Selbstbewusst nachdem im Februar Insolvenz angemeldet wurde. Wird reingeschaut …
Und Spiders hat jetzt bestätigt, dass es geschlossen wird :/
Echt kacke, ich mochte Greedfall richtig gerne.
Wenn ich das so lese, hat man echt nicht den Eindruck, dass es Probleme gibt 🤔.
Gespannt was wir zu sehen bekommen.
Auf Edge of Memories bin ich sehr gespannt.
Ich werde mir die Zusammenfassung dann hier durch lesen .
Ich denke Nacon gehts scheiße, lieber kleine Brötchen backen, Spiders freut sich extrem.
Edge of Memories sollte das Highlight werden, werde auf jeden Fall mal reinschauen.