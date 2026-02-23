Showcase 2026: Nacon Connect 2026 angekündigt

Die Nacon Connect 2026 steht vor der Tür – und der frisch veröffentlichte Teaser macht klar, dass die Show dieses Jahr wieder groß auffährt. Der Livestream findet statt am 4. März 2026 um 20:00 Uhr (CET).

„Nacon Connect kehrt für die Ausgabe 2026 zurück und bietet spannende Updates zu den größten Spielen, brandneue Ankündigungen und exklusive Überraschungen.“

Auf dem Programm stehen Spielankündigungen, die Ausstrahlung neuer Videos und Gameplay-Präsentationen zu den neu erwarteten Titeln wie Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories und Endurance Motorsport Series.

Die Show dürfte besonders für Spieler interessant sein, die Nacons Portfolio rund um Action‑Titel, Rennspiele, Simulationen und AA‑Produktionen verfolgen.