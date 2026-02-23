Showcase 2026: Nacon Connect 2026 angekündigt

8 Autor: , in News / Showcase 2026
Übersicht

Nacon Connect 2026 kündigt sich an – neuer Teaser verspricht große Enthüllungen.

Die Nacon Connect 2026 steht vor der Tür – und der frisch veröffentlichte Teaser macht klar, dass die Show dieses Jahr wieder groß auffährt. Der Livestream findet statt am 4. März 2026 um 20:00 Uhr (CET).

„Nacon Connect kehrt für die Ausgabe 2026 zurück und bietet spannende Updates zu den größten Spielen, brandneue Ankündigungen und exklusive Überraschungen.“

Auf dem Programm stehen Spielankündigungen, die Ausstrahlung neuer Videos und Gameplay-Präsentationen zu den neu erwarteten Titeln wie Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories und Endurance Motorsport Series.

Die Show dürfte besonders für Spieler interessant sein, die Nacons Portfolio rund um Action‑Titel, Rennspiele, Simulationen und AA‑Produktionen verfolgen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2026

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • GOZUSHI 1680 XP Beginner Level 1 | 23.02.2026 - 17:28 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Und womöglich ihre allerletzte chance, die aktien von nacon wurden ja bereits gestoppt zum handeln….

      0
  3. Rotten 102585 XP Elite User | 23.02.2026 - 18:38 Uhr

    Bin schon gespannt was präsentiert wird 😅 nach den negativ Nachrichten zu Nacon die Tage

    0
  4. ShellingFord135 4875 XP Beginner Level 2 | 23.02.2026 - 18:59 Uhr

    Also mit den beiden RoboCop Spielen haben sie mich letztens begeistert. Da schaue ich gerne genauer hin, was Nacon dieses Jahr präsentiert😃

    0
  5. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 23.02.2026 - 21:43 Uhr

    Styx ist auch super 👍🏻 bin schon gespannt was da gezeigt wird

    0
  6. Drakeline6 193615 XP Grub Killer Elite | 24.02.2026 - 07:31 Uhr

    Auf Edge of Memories bin ich gespannt.
    Hat etwas von Tales of Berseria.
    Der Vorgänger hat sich am Ende extrem gezogen und man musste ziemlich viel Grinden.
    Hoffentlich ist das hier nicht wieder so.

    0

Hinterlasse eine Antwort