Showcase 2026: Nacon Connect 2026 angekündigt

Die Nacon Connect 2026 steht vor der Tür – und der frisch veröffentlichte Teaser macht klar, dass die Show dieses Jahr wieder groß auffährt. Der Livestream findet statt am 4. März 2026 um 20:00 Uhr (CET).
„Nacon Connect kehrt für die Ausgabe 2026 zurück und bietet spannende Updates zu den größten Spielen, brandneue Ankündigungen und exklusive Überraschungen.“
Auf dem Programm stehen Spielankündigungen, die Ausstrahlung neuer Videos und Gameplay-Präsentationen zu den neu erwarteten Titeln wie Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories und Endurance Motorsport Series.
Die Show dürfte besonders für Spieler interessant sein, die Nacons Portfolio rund um Action‑Titel, Rennspiele, Simulationen und AA‑Produktionen verfolgen.
Bei Nacon muss ich immer an irgendwelche billigen Trash Spiele denken 🤔
Und womöglich ihre allerletzte chance, die aktien von nacon wurden ja bereits gestoppt zum handeln….
Edge of Memories und Cthulhu könnten ganz nett sein.
Bin schon gespannt was präsentiert wird 😅 nach den negativ Nachrichten zu Nacon die Tage
Also mit den beiden RoboCop Spielen haben sie mich letztens begeistert. Da schaue ich gerne genauer hin, was Nacon dieses Jahr präsentiert😃
Styx ist auch super 👍🏻 bin schon gespannt was da gezeigt wird
Auf Edge of Memories bin ich gespannt.
Hat etwas von Tales of Berseria.
Der Vorgänger hat sich am Ende extrem gezogen und man musste ziemlich viel Grinden.
Hoffentlich ist das hier nicht wieder so.
Das werde ich mir auch anschauen.