Showcase 2026: NACON Connect für Mai 2026 angekündigt

NACON kündigt an, dass die NACON Connect auf Mai 2026 verschoben wird.

Um sicherzustellen, dass die zukünftigen Ankündigungen die entsprechende Wirkung erzielen, hat NACON die strategische Entscheidung getroffen, die nächste Ausgabe seiner NACON Connect, die ursprünglich für den 04. März geplant war, zu verschieben.

Angesichts des für das Unternehmen schwierigen wirtschaftlichen Umfelds will NACON die eigenen Ressourcen lieber auf die bevorstehenden Veröffentlichungen und die Entwicklung der aktuellen Spiele konzentrieren.

Diese Zeit wird es dem Publisher ermöglichen, die laufenden Projekte zu verfeinern und sich auf eine neue NACON Connect vorzubereiten, die im Mai stattfinden und die Arbeit der Studios bestmöglich präsentieren wird. Bis dahin werden zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen stattfinden, um Spiele wie GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss und viele andere zu unterstützen.

Weitere Inhalte für jedes der Spiele auf der NACON Connect können auf den jeweiligen Steam-Seiten gefunden werden.

  1. de Maja 328295 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.03.2026 - 12:12 Uhr

    Sieht mau aus für Nacon, die Konzernmutter Bigben Interactive scheint wohl insolvent zu sein.
    Ich hasse die derzeitige Situation, ein Studio nach dem anderen geht in die Binsen.

  3. Rotten 104185 XP Elite User | 03.03.2026 - 13:29 Uhr

    Das wird spannend für Nacon 😅 sicher präsentieren sie uns die nächsten top games ✌🏻

  4. AtzePhil41 5380 XP Beginner Level 3 | 03.03.2026 - 13:30 Uhr

    Jap. Das wäre echt mies. Nacon gehört auch noch zu den Publishern, die Xbox Spiele physisch veröffentlichen. 3 Spiele habe ich von denen. Ich drücke denen auch die Daumen.

